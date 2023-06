Mint arról előzetesen hírt adtunk, a fehérvári festőművész, Simon M. Veronika kezdeményezésére és a szőlősgyöröki önkormányzat támogatásával művészeti rekordkísérlet helyszíne volt a hétvégén a szőlősgyöröki futballpálya. A többféle szimbolikus jelentéssel is bíró – az ókori görögök szent virága, világháborús áldozatokra való emlékezés és egyben a béke jelképe – pipacs ábrázolására vállalkoztak a helyszínt betöltők a Magyar Rekord Egyesület képviselőinek jelenlétében. A sikert a hitelesítők előre borítékolhatták volna, mivel egy időben tömegesen történt pipacsfestésből rekordot eddig még nem állítottak fel, igaz a Magyar Rekordok jegyzékében már több érdekes festési rekord is szerepel, például falfestésből, raklapfestésből, és ki gondolta volna, a π tizedesjegyeinek oszlopgrafikonon történő megfestéséből is.

Szőlősgyörökről maga Simon M. Veronika tájékoztatta lapunkat, aki nagy élményként élte meg a közös pipacsfestést. A helyszínen mindenki láthatta őt egy óriáskivetítőn, amint előfestette a résztvevőknek saját művét. Mint elmondta, sokaknak az érdeklődését sikerült felkelteni a közös festés/rajzolás iránt, mivel a hivatalos regisztráció után is még többen érkeztek, akik jelentkezését már nem tudták figyelembe venni. De így is megszületett „az egy időben, egy helyen, azonos témát festő legtöbb ember” rekordja, amivel sikerült bekerülniük a Magyarországi Rekordok jegyzékébe. Összesen 212-en alkottak együtt csodálatosan szép pipacsokat. Néhány érdekességet is sikerült megtudnunk: a rekord legidősebb résztvevője 1943-ban született, vagyis kereken 80 éves, míg a legfiatalabb pedig alig múlt egyéves. Székesfehérvárról és környékéről több mint 50-en vettek részt a festési rekordban, míg a legtávolabbról érkező Kijev városát képviselte.

Elárulhatjuk azt is, hogy Simon M. Veronika egyéni rekordot is jegyez, öt éve döntötte meg kiállításainak rekordját, a 800-ik tárlata Zalaegerszegen az Olajipari Múzeumban volt. Jelenleg a 865. kiállításánál tart, amely Székesfehérváron az evangélikus gyülekezeti házban tekinthető meg. Már gondolatban most készül a folytatásra, jövőre az ősi magyar népművészeti motívum és női szimbólum megfestésének rekordját kívánja elérni szintén Szőlősgyörökön, ahol az ország egyik legnagyobb tulipános kertje található, a híres TulipGarden.