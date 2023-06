Rengeteg fiatal, igazi közösség, valódi “sportteljesítmény”, látszott az elképesztő munka a Dynamic Dance Crew Táncegyesület XXIV. Évzáró Gálaműsorán, ahol a táncos növendékek ismét telt házas közönség előtt léphettek fel a Tóth Iván Sportcsarnok színpadán. Az egyesület megálmodója és megalapítója Mózsik Viktória lelkesen számolt be a közel kétórás előadásról.

A fotón a három versenycsapat egyike. Összesen egész évben 25 alkalommal állhattak dobogóra országos és nemzetközi versenyeken.

Fotó: Kortyis Dávid

– Közel 110 táncos 8 csoportban (óvodástól egészen a felnőtt korosztályig) mutatkozott be a fantasztikus közönség előtt. A megszokott dinamikus táncok mellett idén több meglepetés produkciót is láthattak az érdeklődők a bő másfél órás előadás alatt. Versenycsapataink egész évben a maximumot hozták ki magukból, idén 25 alkalommal állhattak dobogóra országos és nemzetközi versenyeken, természetesen ezek a produkciók is láthatók voltak, melyet a közönség mindig hatalmas tapssal jutalmazott. A gálán résztvevők az egyesület támogatása mellett a Szurkolók az Állatokért Alapítvány munkáját is támogatni tudták az 5 Ft-os kampány részeként – tudtuk meg a mindig lelkes Mózsik Viktóriától, aki a hamarosan induló tánctáborukról is szót ejtett:

– Kisebb pihenő után július közepén ismét felvesszük a táncos cipőinket, hiszen elindul a napközis tánctáborunk, melynek helyszíne idén is a BBK lesz három héten keresztül. A tánc és az edzés mellett vidám és változatos programmal várjuk idén is a gyerekeket!