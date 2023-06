Mit jelent az egyesületnek ez az elismerés?

– Az egyesületben már kezdetektől fogva fontosnak tartottuk, hogy a lehető legtöbb önkéntes projektben részt vegyünk, valamint, hogy magunk is kialakítsuk a saját programunkat. Ezek a megmozdulások lehetőséget adnak arra, hogy pozitív hatást gyakoroljunk a közösségünkre és már emberek életére. S, hogy ezt a munkát Mezőszilason kívül is elismerik, hatalmas megtiszteltetés számunkra, hiszen ösztönzően hat ránk és megerősíti az általunk végzett munka értékét. Továbbá alkalmat teremt arra, hogy minél több ember megismerje és bekapcsolódjon az Egyesület tagjai által végzett megannyi projektbe.

Forrás: Egyesület

Milyen pályázattal indultatok?

– Az elmúlt négy évben számos programot hirdettünk, szerveztünk meg. Több pályamunkánkra büszkék vagyunk, azonban a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ által meghirdetett „Fejér vármegye legjobb önkéntes programjára” községünk virágosításában vállalt szerepünket szerettük volna bemutatni és megismertetni másokkal. Tisztában vagyunk vele, hogy a közterek rendbetételével és megszépítésével számos pozitív hatást tudunk gyakorolni a környezetünkre. Hiszen nem csak esztétikai élményt kínál, hanem a színpompás virágok és növények kellemes látványt nyújtanak, felvidítják a köztereket és fokozzák az emberek jókedvét. A szépen virágzó közterek vonzóvá teszik a lakóhelyünket, és jótékony hatást gyakorolnak az emberek hangulatára és életminőségére. Számunkra a Díszkút és környékének rendbetétele, gondozása talán ezért is az egyik legfontosabb dolog. Ez volt az első olyan nagyobb programunk, ahol egyesületünk tagjai mellett csatlakoztak községünkben élő felnőttek és gyerekek. Mezőszilas központjában elhelyezkedő közterén 2021 tavaszán láttunk először munkához, melyet az elmúlt években lelkesen folytattunk. Idén áprilisában sor került a Díszkút falának letisztítására. Egyesületünk férfi tagjai gondosan lecsiszolták, majd lemosták, így az évek során a téglákra rakodott moha eltávolításra került. A növények ültetésében, valamint a kerti díszek készítésében, majd elhelyezésében a faluban élő gyermekek közül többen kivették a részüket. Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül lehetőségünk van több középiskolást is bevonni programjainkba, külön öröm számunkra, hogy a rendezvényeink lebonyolítása mellett a falu szépítésében is részt vesznek.

Tablókiállítás a civil központ előtt.

Fotó: Kecskés Zoltán

Nyereményként pedig részt vehet az egyesület a fehérvári tablókiállításon.

– Nagy megtiszteltetésnek éljük meg, hiszen ezzel nem csak a mi munkánkat értékelik, hanem azokét is, akik névtelenül, de segítenek nekünk. A célunk a kezdetektől fogva az, hogy felhívjuk a figyelmet a szűkebb környezetünkre és arra, hogyan tudhatnánk, akár egy kis ráfordítással is fejleszteni. Külön öröm számunkra, hogy a többi díjazott mellett minket is érdemesnek tartottak arra, hogy bemutatkozhassunk és lehetőséget kapjunk, hogy több ember megismerjen bennünket és talán többeket ösztönözni is tudunk arra, hogy a saját lakóhelyén hasonló programot szervezzen.

Itt a június, beköszöntött a szezon: milyen programmal, programokkal készülnek a nyár folyamán!

– Számos programmal! Hagyományteremtő céllal, június 24-én, első alkalommal hirdettük meg a Balhási Piknik nevet viselő családi napunkat. A főzőversennyel egybekötött délutánra számos gyerekprogrammal is készülünk, sőt többek között a környékbeli erősemberek erdei versenyének is részesei lehetnek a kiserdőbe látogatók. A családi nap után nem sokkal tartjuk meg, Falufoglaló nyári hagyományőrző táborunkat. Az idei évben rekordszámú jelentkezővel, összesen 37 gyermekkel töltjük el a hetet, ahol a programok között lesz kirándulás, kincskeresés, éjszakai túra, csapatjátékok és még kézműves-foglalkozás is.