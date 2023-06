A szokásos programok mellett, idén meghirdették az első Balhási piknik elnevezésű családi napukat, melynek helyszíne a tavalyi és az idei évben kemény munkával rendbe tett Balhási erdő volt. A rendezvénnyel az egyesület köszönetet szeretett volna mondani Cseh László által összehívott lelkes, önkéntes csapatnak, amiért annyira szívükön viselik a község szívében található kiserdőt.

Cseh László, aki a Csodás Jövő Egyesület vezetője, az előzményekről ejtett néhány szót. A hála és a köszönet hangján nyilatkozott a feol.hu-nak:

– A Csodás Jövő Egyesület 2022-ben második alkalommal megrendezett jótékonysági bálon, olyan nagyszámú támogató jelent meg főleg községünk lakói köréből, ami minden várakozásunkat felülmúlta. Ezt szerettük volna valamilyen formában viszonozni a lakóknak. Így jött az ötlet, hogy takarítsuk ki a Balhásit, ami régen is sok örömet nyújtott minden szilasi lakosnak. Az önkormányzattal történt egyeztetés után – mivel ehhez a nagyszabású tervhez egyesületünk kis csapata nem volt elegendő –, ezért meghirdettük, hogy aki szeretne részt venni községünk erdejének takarításában jelentkezzen. A felhívásra meglepő módon sokan jöttek. Így jött létre a közönségi összefogásunk, melynek eredményeként december végén el is kezdtük az aljnövényzet takarítását, ami igazi embert próbáló feladat volt. Szombatonként dolgoztunk mindig más csapattal, ki mikor ért rá. Volt, amikor 25 fő is megjelent. A hidegben közös bográcsozással, forralt borral dobtuk fel a hangulatot, miközben a munka folyt. Az összetartó csapatnak és kitartásuknak eredményeként április végére a Balhásit sikerült olyan állapotba hozni, ahol akár egy közösségi rendezvényt is meglehet tartani. Ez adott táptalajt a hétvégén megrendezett első rendezvénynek, amelyet a helyi hagyományőrző egyesület szervezett. Hála mindenkinek, szuper volt! – nyilatkozta Cseh László.

A délután folyamán 16 csapat mutathatta meg kreativitását és főzőtudományát babos ételek elkészítésében.

Forrás: Egyesület

A hétvégi nem mindennapi eseményről, családi napról Varga Bianka a Mezőszilasi Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület szóvivője számolt be a FEOL-nak, aki csatlakozott az előtte szólóhoz.

– A rendezvényünkkel szerettünk volna megköszönni Cseh Lászlónak és csapatának a Balhásiban végzett áldozatos munkájukat. Továbbá felhívni a figyelmet a közösség erejére, melynek köszönhetően a falu központjában elhelyezkedő kiserdő újra a lakosság egyik kedvelt helyévé válhat – kezdte beszélgetésünket, majd a részletekről is beszélt:

– A délután folyamán 16 csapat mutathatta meg kreativitását és főzőtudományát babos ételek elkészítésében, melynek eredményeképp a háromtagú zsűri finomabbnál-finomabb fogásokat kóstolhatott. A főzőverseny mellett a rendezvényre látogatók végig követhették az erősemberek erdei versenyét, melynek a végén a mezőszilasi páros, Rompos István és Kun József emelhette magasba a kupát.

Mindent megmozgattak, amik a kezük ügyébe került: traktor kereket, betongolyót és farönköt is megemeltek az erősemberek.

Fotó: Egyesület

A gyerekek számára is több programmal készültünk, részt vehettek Miska balhási remete elveszett kincsének felkutatásában, de még az erdőben megbúvó rókákat is megfoghatták. A kézműves asztalnál pompon süniből hűtőmágnest, agyagmanókat és állatos könyvjelzőket készíthettek, továbbá megismerkedhettek egy igazi paleontológus munkájával egy ecset segítségével a régész homokozóban. Az arcfestős asztalnál is nagy volt a nyüzsgés, egy-egy célbadobás közben készültek pillangók, de még pókemberek is futkároztak a fák között.