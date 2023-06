Kedd délután folyamán elszökött a képeken látható három magyartarka, egy Holstein és egy Jersey boci. Gazdájuk, Németh Norbert felhívására szinte az egész Vál-völgye összefogott és keresték őket. Ki futás, ki biciklizés közben figyelt a "mú" hangokra, hátha megpillantják a szépségeket. Végül szerda reggelre meglettek!

– Egész éjjel jártam lóval is és autóval is. Sokan segítettek a faluból is és az interneten különböző szarvasmarha csoportokban. A rendőrség is nagyon segítőkész volt. Ma hajnalban hívott egy tabajdi bácsi, és ő mondta el, hogy hol látták őket. Mentem is értük! Feküdtek a fűben, pihentek, mintha mi sem történt volna (mosolyog). Sajnos a rendőrök megállapították, hogy idegenkezűségről van szó, a villanypásztor a legelőn el van vágva és hajtva voltak – nyilatkozta a FEOL-nak Németh Norbert, a Vál-völgyi tanya vezetője. Hozzátette, hogy nem tudja ki képes erre, de reméli a nyomozás jut valamire. Mint mondta szerencsére a tehenei antiszociálisak, így nem bírják az idegen ember jelenlétét, így elszaladhattak a rablóktól.