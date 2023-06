Borostyán Judit a 2008-ban kezdte a jóga oktatást. Akkor még Tabon élt és egészségfejlesztő iroda keretében tartott órákat Balatonföldváron, Siófokon, Sukorón és Fehérváron. Most már öt helyszínen vannak órái, csoportjaiban a résztvevők kora nagyon széleskörű palettán mozog. Járnak hozzá fiatalabbak és idősebbek is sőt, még nyolcvan évesek is vannak a csoportok tagjai között.

Tapasztalati alapján és a visszajelzésekből az elmúlt idő során kiderült számára, hogy hétről hétre, sok éve eljárnak ugyanazok az emberek jógázni hozzá, akik érzik, hogy a mozgás által sokkal jobban vannak. Az órákon résztvevők ha kihagynak egy-egy alkalmat, akkor is érzik magukon, hogy jót tesz nekik a jóga, mert akkor érzik magukat igazán mint fizikai, mint mentális szinten is kiegyensúlyozottan.

–Van, aki azt érzi például, hogy komplekszusai, pszichés problémái voltak és sokkal jobban kezeli most már ezeket a tüneteket a jóga által. Nem csak fizikai oldalon segít, de van, aki megnyugszik általa. Olyan is van, aki azt mondja, neki elég a heti egy alkalom jógázás, mert már ennyi után is egész héten fel van dobódva. Alig várja a következő órát és ez a rendszeresség így állt be számára.

– Amikor Juditról a könyvtárban kiderült, hogy az új kolléganő más területen is ilyen profi, akkor ezt a tehetséget mindenképpen ki kellett aknázni és színesíteni vele a könyvtár palettáját – mesél a könyvtári jógaóra ötletről Ányos Dorinka a könyvtár vezetője.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A megújult Zsolt utcai könyvtárba a vezető szerint, tökéletesen beleillik ez a fajta kikapcsolódás és töltekezés. Mindemellett a könyvolvasás és a jóga nem is állnak olyan messze egymástól. A szellemi kikapcsolódás és a testi feltöltődés tökéletes színtere tud lenni ebben az esetben is a könyvtárterem.

– Személyes tapasztalatom az, hogy amikor az ember elkezd foglalkozni magával, akár a testével, akár a szellemével, akkor elkezd érdeklődni egy csomó minden iránt – osztja meg meglátásait a jógaoktató könyvtáros – akár szakmai dolgokkal kapcsolatban, akár olyan témájú könyvek iránt, ami hasonló ehhez – fejti ki tapasztalatait Judit.

Ebből az elgondolásból aztán gyorsan meg is született a könyvtári jóga foglalkozások ötlete. a nyugalom mindkét esetben funkciónál. A csend és a béke a könyv olvasáshoz is adott és a jógagyakorlatok közbeni átszellemülést is segíti. Könyvek, jógamatracok – felüdülés testnek és léleknek.