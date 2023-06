Sziliné kiemelte, hogy a diákok feltétlenül hozzák magukkal érvényes okmányaikat és a tanulói jogviszonyokat. Jelentkezni ma 8 órától 16 óráig lehet. Ezen felül a hogyan továbbról és a munka részleteiről is mesélt:

– Azok a diákok, aki minket választanak diákmunkára első körben egy orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Ezt követően tűz és munkavédelmi oktatásban is részesülnek, majd megismerkednek a munkavezetővel és a továbbiakban napi szinten ő tájékoztatja őket a feladatokról, amely főként takarítói és kisegítő munkakört jelent. Kvázi, többnyire a közterület karbantartási feladatoknál segítenek be. – mondta a szakember, aki azt is hangsúlyozza, ezzel win-win helyzet alakul ki a kétfél között. Hiszen amíg a program támogatja a diákok nyári elfoglaltságát, addig a fiatalok segítik az önkormányzat munkáját.

Végül azt is hangsúlyozta, hogy a jó kereseti lehetőségnek köszönhetően vannak visszatérő diákok, akik nagy lelkesedéssel vetik bele magukat a munkába.