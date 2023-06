A Synlab Székesfehérvári Központi Laboratórium vérvételi helyszíneire ma már a székesfehérváriak is foglalhatnak időpontot online. Sokan örültek ennek a hírnek, akik tudják, milyen az, órákon, napokon át próbálkozni a telefonos bejelentkezéssel vagy beállni a hosszú sorok végére a helyszínen. Az időpont foglaló rendszer egyébként könnyen megtalálható az interneten, akkor is, ha valaki nem ismeri a pontos linket, elég volt csak annyit beírni a keresőbe, hogy „synlab időpontfoglalás Székesfehérvár”.

Olvasónk is megtette a szükséges kattintásokat, időpontot foglalt vérvételre a székesfehérvári kórházba. Mint mesélte azonban, a helyszínen derült ki: neve nem szerepel a vérvételre érkezők aznapi listáján.

- Nagyon meglepődtem, mert egészen biztos voltam benne, hogy sikeres volt az online jelentkezésem. A helyszínen azonban többen is mondták, hogy szintúgy online jelentkeztek, de nem kerültek fel végül a listára – tette hozzá az olvasó, aki az egyik kórházi dolgozótól kapta meg a valószínűleg helyes választ a problémára: az online időpontfoglalást követően visszaigazoló e-mailt kell, hogy kapjon az igénylő. Nos, olvasónk ilyet nem kapott. Hogy rosszul kattintott vagy a rendszerben van még zavar, nem tudni, de a tanulság érdekében ezt érdemes fejben tartani: csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy van regisztrált időpontunk, ha erről visszaigazolás érkezik. – Mivel nem volt meg az időpontom, ezért több órás várakozást követően kerültem végül be a vérvételi laborba. De úgy voltam vele, hogy ha már ott vagyok, nem akarok még egyszer visszajönni, akár több hét újabb várakozás után – tette hozzá olvasónk.

A Synlab oldalán egyébként egyértelműen látható: elkülönülnek az időpont foglalási lehetőségek, a szerint, hogy ki kapott beutalót háziorvostól vagy külsős szakorvostól, ki pedig a fehérvári kórház valamelyik szakrendelésén. Illetve külön jelentkezhetnek vérvételre azok is, akik magánúton szeretnének vizsgálatot kérni. A teljesség igénye nélkül, június 2-án pénteken megnéztük, melyik lehetőség mikorra ad ki legközelebbre online foglalható időpontot: háziorvosi-külsős szakorvosi beutalóval június 26-án, kórház szakorvosi beutalóval egyetlen szabad időpont volt június 5-én, de egyébként június 12-étől vannak szabad időpontok. Magánfinanszírozásban kért vérvételi vizsgálatra szintén június 12-étől találtunk szabad időpontokat.

A Synlabot is megkerestük a fenti észrevételek kapcsán, s feltettük a kérdéseinket. Megkérdeztük, melyek az első tapasztalatok az időpontfoglaló rendszer kapcsán, illetve megkérdeztük, milyen fontos információkkal látnák még el a vérvételre jelentkezőket azért, hogy ne érje őket meglepetés a több hetes várakozás után, a helyszínen. Jászberényi Orsolya, a Synlab szakmai igazgatója a feol.hu-nak eljuttatott válaszában így fogalmazott: „Hosszas, és megfontolt előkészítést követően, problémamentesen megtörtént az átállás, az új előjegyzési rendszerre. A technikai részét illetően május első hetében történt meg a váltás, a hétköznapokban viszont az átállás több héten át - jelenleg is - zajlik. Az utóbbi négy hétben minden bennünket felkereső Pácienst ellátunk. Azt is, aki nem értesült az új időpont foglalási rendszerünkről, és ezért nem foglalt időpontot, azt is, aki bármilyen egyéb okból kifolyólag nem a kérésünknek megfelelően érkezett. Tapasztalatom szerint a Pácienseink nyugodtak, elégedettek, az ellátás folyamatos, és jelentősen csökkent a várakozási idő. Az online foglalási rendszerünkben minden esetben megtörténik a foglalás rögzítése, amikor valaki kitölti a név, és születési idő rubrikát, egy általa választott táblázat szabad helyére, majd a 'tovább', és a 'foglalás' gombokra kattintva rögzíti az adatokat. Az e-mail cím kitöltése nem kötelező, viszont valamilyen adatot be kell írni ahhoz, hogy tovább lehessen lépni pl. [email protected]ím. Amennyiben valaki megadja a valós e-mail címét, abban az esetben a rendszer a foglalás időpontjáról, és helyszínéről visszaigazolást küld.””