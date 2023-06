Körözök a BBK rendezvényudvara körül, parkolót csak ötödjére találok, de azt sem biztos, hogy szabályosan. Késésben voltam, úgyhogy megvontam a vállam, mivel nem akartam lemaradni a nagy eseményről. Ma különösen népszerű a termelői piac – konstatáltam, pedig még odébb a bejárat. Sportolói múltamból fakadóan kocogni is kezdtem, miközben a távolból már vidám zene hallatszott, majd Usain Bolt gyorsasággal értem a bejárathoz – szükség is volt rá, ugyanis a térhez érve éppen Halász Judit jól ismert dala, a Boldog Születésnapot csendült fel, majd begördült a hatalmas csokis torta is.

A mesés csokitortából minden jelenlévő kapott.

Fotó: Kecskés Zoltán

Voltak akik énekelték, míg mások vidáman mosolyogtak a napsütötte délelőttön, miközben a legfiatalabbak a tér közepén felállított többállomásos GyereKresz pályán mehettek végig, melynek célja az volt, hogy a megtanulják az alapvető közlekedési szabályokat.

Egy többállomásos tanpályán gyakorolhattak a gyerkőcök.

Fotó: Kecskés Zoltán

Ünnep volt kérem, méghozzá nem is akármilyen ünnep: kétéves lett a martonvásári piac és vele együtt a MartonKult Piac + Program kezdeményezése is. Szabó Tibor polgármester kedves szavakkal köszöntötte a portékáikat kínáló árusokat és a mérföldkövet emlékezetesebbé téve, mindannyiuknak névre szólóan egy bekeretezett emléklapot nyújtott át. Kiemelte, az utóbbi időszak is azt igazolta, hogy nagy szükségünk van a település és környéken élő és dolgozó őstermelőkre, akik képesek termékeiket helyben előállítani a lakosok számára, emiatt is jól érezhetjük magunkat a településen. A városvezető hozzátette, reméli a 20. születésnapon is majd jelen lehet és együtt ünnepelhet az itt élőkkel.

Bocsi Andrea, a MartonKult igazgatója lapunk kérdésére elmondta – miután fáradtságot nem ismerve felszelte a mintegy százszeletes tortát –, hogy sikerült elérniük azt a nem titkolt céljukat, hogy a martonvásáriak belakják a város legszebb terét, és maguknak érezzék ezt a közösségi teret, amely egy olyan találkozási pont, ahol az emberek új ismeretségeket köthetnek, vagy ahol az ismerősök együtt lehetnek, miközben a gyerekek játszhatnak. Mint mondta, ezen az úton kívánnak a jövőben is továbbmenni. Jövőhéten például nyári pikniket tartanak, hamisítatlan görög tánccal fűszerezve.