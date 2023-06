És elérkeztünk Őrsi Ferenc igazi szenvedélyéhez, a búvárkodáshoz, pontosabban a víz alatti videózáshoz, fotózáshoz. A nyolcvanas években igen sokat járt tárgyalni Egyiptomba az Ikarus buszok kapcsán, s egy ilyen alkalommal elvitték őt a Vörös-tengerhez. A Cousteau-filmek alapján nagy izgalommal várta az első merülést, ami hatalmas élmény volt számára: - Reggel kilenckor merültem először, aztán este fél nyolckor rám szóltak, hogy most már vagy kijövök a vízből, vagy otthagynak. Abszolút rabul ejtett a dolog. Van abban valami izgalom, hogy az ember palack nélkül lemerül 15 méter mélyre, a derekán 4 kiló ólommal, eltölt ott egy-másfél percet fotózással, de a kiszemelt hal, rája vagy cápa éppen a legvégén állna be úgy, hogy jól lehessen fotózni. Na, ilyenkor, amikor már nincs elég levegő, az a 15 méter felfelé nagyon sok tud lenni!





Egyszer egy európai kinézetű, de arab nevű ember megdicsérte a fotóit, hogy egyik-másik egész jó. Csak azt nem értette, a magyar férfi miért nem lő több képet. Ekkor derült ki, hogy Ferenc szabad tüdővel merül. Musztafa aztán ezek után vezette be őt az oxigén sűrített levegővel töltött palackos búvárkodás rejtelmeibe. A harmadik alkalom után már negyven méter mélyre merültek, ekkor láthatta élete első cápáját, s – mondhatnánk viccesen – azóta is nehéz onnan „felrángatni” a felszínre. Annak idején még jóval kevesebben búvárkodtak a Vörös-tengerben, így mindenféle halból jóval többet lehetett látni.

Nem fél a cápáktól? – vetem közbe a kérdést, amit nyilvánvalóan mindenki feltesz neki, de ő türelmesen válaszol: - Túl vagyok már 2100 merülésen, ebből olyan 900 esetében biztosan találkoztam cápákkal, olykor egész nagyokkal és egészen közelről is, és mégis megvan mind a kezem, mind a lábam. Kettő is! Tény, hogy tisztelni kell őket: vannak időszakok, körülmények, amikor nagy óvatosság szükséges. Ennek ellenére is láttam olyat, például tavaly az Indiai-óceánon, hogy egy 5 méteres tigriscápa nekiesett egy búvárnak, de végül szerencsére nem tudta leharapni a kezét, s mindezt még videóra is vettem. Velem is többször előfordult, hogy orrba kellett vágnom a kamerával egy-egy túlzottan bizalmaskodó egyedet. Az orruk rendkívül érzékeny, így szerencsére ettől visszarettentek.



Mint megtudjuk, a szürke cápáknál például látható, amikor ingerültté válnak: elkezdenek leszegett mellső uszonyokkal, meggörbített háttal, idegesen úszni. Ilyenkor úgy fel tudnak gyorsulni, mint a villám. Beszélgetőtársunk tapasztalata szerint búvárokat általában csak provokáció miatt ér támadás, ennek számít a kézben, vagy boton tartott hús. Az sem mindegy, hogy az ember hol tartózkodik a vízben: ha lent, akkor nem tekinti őt zsákmánynak a cápa, ám ha a vízfelszín közelében, akkor már könnyen elkapható zsákmányként érzékeli őt a cápa. Hiszen mi van a víz felszínén? Dög, sebesült állat, tehát mindenképpen ehető valami…



Ferenc, miután végül egy másik buszos cégtől, az MCV-Mercedestől nyugdíjba ment, még több ideje maradt az óceánok felfedezésére, s az elmúlt évek során elképesztő mennyiségű felvételt készített gyönyörű rájákról, mantákról, cápákról. Régóta érlelte már magában, hogy az unalmasnak egyáltalán nem mondható életét írott formába önti. Cápák és ceruzák címmel ezekben a napokban jelent meg gyönyörű kiadású könyve, amelyet június 10-én szombaton, 15 órakor Székesfehérváron, a Vörösmarty Könyvtár épülete előtt, a Bartók Béla téren dedikál, illetve június 12-én, hétfőn, 17 órakor mutat be a Vörösmarty Tagkönyvtár Tolnai utca 30. épületében. A könyv 2023-as bevételének teljes összegét a „Kékgolyó a Daganatos Betegekért” Alapítvány számára ajánlotta fel. És hogy lesz-e folytatása a könyvnek? Reméljük, ez nem a cápákon múlik!