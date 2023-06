Az egyik legnépszerűbb, néhány másodperces videókat felsorakoztató közösségi média oldalon sokszor egymást követik azok a felvételek, amelyek egy-egy család otthonát, vagy annak takarítását mutatják be. Számtalan esetben a legkülönfélébb háztartási eszközök sorakoznak ezekben a lakásokban, a virág alakú habot formáló szappanadagolóktól, az egyesével csomagolt, egyszerhasználatos takarítókendőkig. Sokakat képesek beszippantani ezek a videó, és bevallom, olykor velem is előfordul, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva többet is megnézek egymás után. Aztán az, amit az egyik pillanatban még jó volt nézni, a másikban már szorongást és dühöt vált ki belőlem, mivel rövidesen ráeszmélek, mennyi felesleges hulladékot láttam keletkezni néhány másodperc alatt. Ma, a környezetvédelmi világnapon, különösen rossz látni ezeket a felvételeket.