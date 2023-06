Kalincsákné kiemelte, hogy pénteken, a VMK Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárával közösen egy színvonalas rendezvényt szerveztek mindkét helyszínen, melynek keretében Balázsy Pannával találkozhattak a legifjabb olvasók. Mondanunk sem kell – meséli –, mekkora élmény volt ez a nebulóknak, hiszen találkozhattak az egykori népszerű rádiós és televíziós műsorvezetővel, aki nem mellesleg a gyerekeknek szóló Szandra sorozat szerzője. A gyerekek feltehették kérdéseiket, sőt, a bátrabbak Panna könyveiből is felolvastak.

Fotó: Könyvtár

A tagkönyvtár vezetőjének beszámolójából arra is fényt derült, hogy a gyerekek egzakt képet kaphattak az írónő munkásságáról, és azt is megtudhatták, hogy a tévés és rádiós múltja a könyveiben is fontos szerepet játszottak. Ezen felül Balázsy Panna arról is beszélt, miről szólnak majd legújabb könyvei. Mint kiderül, egy környezetvédelmi, földünk védelméről szóló Ökobanda címmel sorozatot kezdett írni.

Az esemény végén pedig egy kisebb titokra is fény derült. Az írónő elárulta, hogy egyelőre csak gyerekeknek ír, mégpedig azért, mert lélekben még gyerek maradt.