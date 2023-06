„Egy olyan programról szeretnénk beszámolni, ami úgy gondolom nagyon innovatív és fontos az óvodai nevelés szempontjából." – mondta Mészáros Attila alpolgármester csütörtökön, Székesfehérváron, az Éltető kert ovis program záróeseményének otthont adó Hosszúsétatéri Óvodában. Kiemelte: Gáspár Edit kertészmérnök két évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot azzal az ötlettel, hogy az Éltető kert ovis programot indítana a városi óvodákban, melynek egyik sarkalatos pontja, az egészséges életmódra nevelés. Mészáros Attila kijelentette, jelenleg nyolc önkormányzati és két magánóvoda csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek keretében az intézmények egy-egy fűszernövényfalat kaptak, melynek segítségével a gyerekek játszva ismerkedhetnek meg a kertgondozás alapjaival, eszközeivel, sőt a fűszernövények jótékony hatásaival és azok felhasználásával is.

Gáspár Edit, a kezdeményezés szakmai vezetője kiemelte, kettős célja volt a programnak. Egyrészt, szolgálni szerette volna az óvodák egészséges életmódra való nevelését, másrészről – úgy vélte –, maga a kert (fűszernövényfal) és annak gondozása egy új szemléletmódot is ad a gyerkőcöknek. Egyszersmind közelebb hozza az ovisokhoz a minőségi élelmiszereket és közben még a személyiség fejlesztéshez is hozzájárul. Hozzátette azt is, hogy nem titkolt célja volt az is, hogy a gyerekek által a szülőket is megszólítsa, ugyanis a fenntartható konyhakertek kialakításával célja az is, hogy a saját kert értékeinek és a kertművelés művészetének élményét átadja azok számára is, akik eddig idejük vagy otthonuk műszaki adottságai okán nem láttak ebben reálisan megvalósítható lehetőséget.

Tóth Ildikó óvodaigazgató a nemes kezdeményezésről azt mondta, hogy minden olyan kérdés, amely a gyermekekkel foglalkozik, számukra szívügy.

Fotó: Nagy Norbert

Tóth Ildikó óvodaigazgató hozzáfűzte: Nagyon örültünk, hogy néhány évvel ezelőtt csatlakozhattunk ehhez az oviprogramhoz, melynek keretében rendszeresek a foglalkozások. A fűszerfal tartalmaz citromfüvet, mentát, metélő hagymát, oregánót, amiket már a gyerekek meg is kóstoltak, sőt készítettek már belőle limonádét, de a tízóraihoz is rendszeresen szórnak metélőhagymát a kenyérre. A kert gondozása erősíti a gyermekek felelősségérzetét, hiszen amellett, hogy tudják gondoskodni kell a kis fűszernövényekről, örömmel is eltölti őket annak „gyümölcse".