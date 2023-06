Csordás István, a Kisfaludi Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnöke köszöntőjében is erre utalt. Mint mondta, a Covid után bármit nehéz újra elkezdeni, beindítani, egyszerűen valami megváltozott. Ugyanakkor hozzátette: nem adják fel! Emlékeztetett arra is, hogy a kétezres évek elején éppen azért indult útjára a kisfaludi bormustra, hogy életben tartsák a városrész bortermelő hagyományát és hozzáértő borászok véleményt mondjanak a gazdák borairól. Így most sem mondanak le róla!

Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő csatlakozva az elnök úr szavaihoz elmondta, a cél továbbra is ugyanaz és mindent megtesznek, hogy az esemény újra a régi fényében ragyoghasson. Beszédében a Csordás családot dicsérte, akik évek óta a kezdeményezés élén állnak.

Aztán a kisebb szomorúságot felváltotta az öröm a közösségi házban. A Duna Televízió Fölszállott a páva című műsorában is fellépő Trenka Máté, az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosának mezőföldi kanásztánca mosolyt csalt az arcokra, remek hangulatot teremtve a kóstoláshoz.

Borkóstolásra váró fehér-, illetve vörösborok.

Fotó: Kecskés Zoltán

Többek között Noah-ból, Sauvignon Blanc-ból, Irsai Olivérből, sárgamuskotályból készült fehér-, illetve Cabernet Sauvignon-ból, Othellóból készült vörösborok kerültek a megjelentek és a háromfős – Nagy Zsolt, a Csordás és Nagy Pince borásza; Pánczél József, okleveles borbíráló; Szideropulosz Jorgosz, a Bella Pince borásza – szakértői csapat elé, akik tanácsokat adtak és véleményt mondtak a gazdák borairól. Az esemény az emléklapok átadásával zárult.