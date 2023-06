A Városháza díszterme adott otthont hétfőn az „Epilepsziás gyermekek ellátása a köznevelésben - Függőségek kialakulásának megelőzése" című konferenciának, melyre környékbeli pedagógusokat vártak a szakemberek. Deák György főorvos gyermekneurológus, ifj. Pápai Imre vezető mentőtiszt és Farnas István Géza, a Rév Ambulancia intézményvezetője látta el információkkal a téma iránt érdeklődő pedagógusokat.

Az ötletgazda Deák György főorvos a feol.hu-nak elmondta: a konferenciát a bölcsődei, óvodai, iskolai pedagógusoknak szánták, hogy minél relevánsabb információkhoz jussanak az epilepsziás gyerekek ellátásával kapcsolatban.

- Fontos ugyanis, hogy a gyerekek ne csak otthon, de a köznevelésben is ellátás-biztonságban legyenek. Az epilepszia gyakori betegség, 1-1,5 százalék az elfordulása, de heti szinten mindig van 2-3-5 új gyerek, akikről bebizonyosodik az epilepszia gyanú. Fejérben jelenleg körülbelül 350 érintett gyermeket gondoznak. Ám egy roham esetén nem könnyű megállapítani, hogy epilepszia betegségről vagy epilepszia-szerű rohamról van szó. És amikor bekerülnek a kórházba, kivizsgálásra ezek a gyerekek, gyakran lényeges információk nem jutnak el az orvosig. Ezért szerettünk volna egy továbbképzés szintű konferenciát tartani, hogy segítsük a betegséggel kapcsolatos információkkal a pedagógusokat.

Deák György, ifj. Pápai Imre és Farnas István Géza

Fotó: RÉV

A konferencián szó volt mindenről, ami az epilepsziás gyermekeket érintheti: hogyan zajlik a gyerekek kivizsgálása, kezelése, mire kell figyelni roham esetén, milyen gyógyszereket kapnak, mit mikor kell beadni. De arról is szó esett, milyen lépéseket kell megtenni, ha újraélesztésre kerül sor, miért fontosak a rohamoldó gyógyszerek, hogyan tagozódjon a közösségbe egy tudottan epilepsziás gyermek. Ezek az információk mind abban segítik a pedagógusokat, hogy „éles” helyzet esetén megfelelően tudjanak reagálni, támogatni, segítséget nyújtani, esetleg gyógyszert beadni – melyekkel jelentősen csökkenthető az életveszélyes állapot kialakulása vagy a sérülés veszélye. Hasonló konferenciát szeptemberben is tartanak a szervezők, ám akkor már nem csak a pedagógusokat várják, hanem bárkit, akit a téma érdekel. Sőt, a későbbiekben más hasonlóan fontos témában - például a gyermekkori cukorbetegség kapcsán - is tartanak tájékoztatókat a pedagógusoknak.