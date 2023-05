A kötés és a szövés nem ugyanaz

Sokan vágnák rá hirtelen a kötésre, hogy azért másabb, mint a szövés, mert lazábban állnak a szálak egymáshoz képest. Pedig ez egyáltalán nem így van. A kötés lényegében egyetlen szálból készült anyagot jelent. Ilyenkor egy vezetőszálat használva hurkoljuk egymáshoz a fonalat. Vagyis a kötés önmagában alapvetően egyetlen fonálból áll. A szövés ezzel ellentétben minimum két szálból áll. Ilyenkor a főszálak akár több darabosak is lehetnek és sűrűn, merőlegesen vagy ferdén kerülnek bújtatva – tehát nem hurkolva – a szövőszálak egymáshoz, illetve a felvetőszálhoz. A kötés ráadásul nem rendelkezik fő nyújtási iránnyal. Nyújtható függőlegesen és vízszintesen is. A szövés azonban általában csak egy irányba nyújtható annak technikája miatt. Sokkal egyenesebb, egyenletesebb anyagot ad, ami miatt rendkívül vékony textíliát is létrehozhatunk általa.

Milyen anyagokat szokás szőni?

A ruhaiparban a szövés természetesen a legelterjedtebb. A szövött anyag ugyanis jóval erősebb és ellenállóbb, mint a kötött. Pont emiatt egyébként már az ősi időkben is a szövés volt az elsődleges textilkészítési eljárás. Szövéssel készítenek anyagot a poliészter szálakból, illetve szövéssel alakítják ki a kevertszálas textileket. Ilyenkor általában valamilyen műszál és pamut keverékét használják. Ezen kívül a szövéssel mindenféle vastagságú és mintázatú textil előállítható. A kötés ezzel szemben valamivel korlátozottabb. Ezt is szokták használni a ruhaiparban, azonban főleg pamut fonal használatával. A kötött termékek általában meleg pamut késztermékek. Sálak, sapkák és takarók készülnek ezzel a technikával.

Forrás: Takoy.hu

Szövött és hurkolt anyagok a divatban

Az értékesebb textíliákat is többnyire szövik. Például a valódi selyem bizony szövéssel készül, de a minőségi műszőrme is. Utóbbi esetben a szőrmeszálakat a szövött, esetleg hurkolt anyagra applikálja rá egy gép. A muszlin, puplin vagy épp a sifon is mind szövéssel előállított anyagnak számítanak. Vagyis jól látható, hogy mennyiféle területen használjuk a szövés technikáját. Régen és hagyományosan a szövés kézzel üzemeltethető nagyméretű gépekkel végezték. Manapság viszont elképesztő gyorsaságú automata szövőgépek készítik a nagyiparban a textíliákat. Viszont a drágább és ritkább textilanyagokat megesik, hogy még mindig kézzel vagy valamilyen hagyományosabb géppel készítik. Általában ezért is olyan drágák.

Forrás: Takoy.hu

A szövéstechnika előnyei a kötéssel szemben

A szövés azért terjedhetett el leginkább, mert rendkívül sokféle módon használható. A kötés ezzel szemben csak mintájában tud újat adni. Szövéssel viszont olyan sűrűn szövött anyagokat is előállíthatunk, amelyek vízhatlanok lesznek, továbbá változatható a szövés vastagsága. Nagyon sokféleképpen variálható tehát, ami miatt ruhaipari tekintetben ez a technológia vált be jobban.