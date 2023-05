A rendezvényt színesítette az RS Assistance rövid lovastusa – Military bemutatója, ahol Rauf Norbert és Balogh Tamás, illetve Mazslag Gábor és Radvánszki Sándor bátorságpróbáját is megtekinthették a nézők, ugyanis a lovak által átugrott akadályt a kezükben tartva álltak ki a pályára. Külön erre az alkalomra végrehajtott gyakorlatot is láthatott a publikum, ahol két személyautó átugrását is megcsodálhatták. Ezt követően a Sóskúti Manók kápráztatták el a közönséget a lovaik segítségével bemutatott különböző akrobatikus mutatványaikkal. Tóth Lajos és Araczki László betyár társaival végrehajtott csikós bemutatójáról sem feledkezhetünk meg. A puszta ötös bemutató az idei évben is nagy sikert aratott, melyet Tóth Lajos a hazai Guinness rekorder mutatott be.



Tóth Lajos, a hazai Guinness rekorder is bemutatózott a daruszentmiklósi lovasnapon.

Fotó: Magyar Hagyományőrző és Lovas Egyesület