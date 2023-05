Színes, puha és allergiamentes, nem mellesleg mosható és mivel újrahasznosított anyagokból készül, ezért környezettudatos is – ez a textilékszerek fő előnye. Mindamellett persze, hogy színes, bohém stílusukkal igazán trendi vonalat képviselnek a mai kiegészítők világában. A dinnyési Jávorfi-Bognár Ágnes kilenc éve készíti régi, megunt ruhadarabok, pólók újrahasznosításával ezeket a gyönyörű alkotásokat, amelyeknek készítésébe most workshopon avatja be az érdeklődőket.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Anyák napja az apropó, így lehet akár egyformát is készíteni. Pólókat hasznosítunk újra, s már a kisgyerekeknek is át lehet adni ezt a tudást, s együtt alkothatunk velük – mondja a feol.hu-nak a Borgica ékszerek készítője, aki a workshopon megmutatja, hogyan készíthetünk pólófonalat, hogy készülnek az alap csomózások és fonások. A találkozóra május 6-án 10 és 12 óra között kerül sor, a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. Jelentkezni a [email protected] címen lehet.