Egy fehérvári szorgalmas polgár, a munka végeztével rutinszerűen közeledett a Sereg utcai parkolóba. Fölötte a nyárfák még egészen fiatal, vattapamacsokat eregető lombja susogott. Megtette azt, amit minden nap, vagyis kinyitotta a csomagtartót, betette a szokásos, mindennapi munkához szükséges dolgokat, majd mikor végzett beült az autójába, vagyis csak beült volna, ugyanis az ajtónyitás pillanatában a pedálok előtti gumiszőnyegre hullott a szürke autó tetejéről egy hasonlóan fakó színű kígyó vagy sikló.

-Olyan 50 centi vagy annál hosszabb, hüvelykujj vastagságú formájú szürke, kígyószerű élőlényt láttam és mire felfogtam, hogy mi is történt, addigra ez a csúszómászó jövevény eltűnt a gázpedál mögött. Ott ácsorogtam a parkolóban este hétkor és tanakodtam, hogy akkor most itt mit lehet tenni? Nyitva hagytam az ominózus ajtót és kinyitottam a motorháztetőt, hogy hátha átment oda, de szerszámom nem volt, úgyhogy telefonos segítséget kértem a családtól. Utána szétszedtük a váltó előtti boxot, de nem találtunk semmit, mondta a kárvallott.

Mint megtudtuk, két kutyát sétáltató távoli ismerős ment arra, és az autó tulajdonosa bízott abban, hogy az ebek majd szagot fognak, de ez a próbálkozás sem hozott sikert a kiűzésben, így aztán jött a telefonálgatás. Elsőként a katasztrófavédelem, pontosabban a 112 kapta a hívást. Ott volt egy hölgy, aki nagyon készséges volt, de nem tudott segíteni, de végül azt javasolta a bajba jutottnak, hogy próbálja meg az állatkórházat és a vadvédelmi központot. Aztán kiderült, hogy az állatkórház nem tud segíteni, a vadvédelmi központ automata híváskezelője pedig azt közölte, hogy este hat után forduljanak az érdeklődők az állatkórházhoz, vagyis a 22-es csapdáján kattant a zár. De az autó és kígyó vagy sikló tulajdonos nem adta fel, és hozzákezdett egy vudu szertartásnak.

-A feleségem beszélt valakivel, aki azt tanácsolta, hogy lisztet vagy homokot kell szórni az autóba az ülések elé, illetve a csomagtartóba, és a járművet is körbe kell szórni egy 20 centis sávval. Ha ez megvan, akkor felkészülten várjuk a bujdosót. Ha éjszaka megmozdul a kocsiban az állat, akkor meglátjuk a nyomát, ahogy azt is, ha a védő körön át elhagyja az autót. Öt kiló fehér lisztet kiszórtunk, de jelzem, hogy ez nem elég a 20 centi széles sávhoz, pedig a mi autónk nem is nagy, szóval ennyiből nem lehet megalkotni a kört. Közben a bűvös kör és a város megázott este, így a liszt reggelre összecsomósodott kissé. Visszagondolva a lakótelepi szomszédok furcsán néztek ránk. Szerencsére a varjak megoldották a csomós liszt problematikát, mesélte a bajba jutott autós.

Nem lehet tudni, hogyan kerülhetett a Sereg utcába az állat, annak ellenére, hogy a kényszerű foglár komoly kutatásokat folytatott ez ügyben. Kiderítette, hogy elvileg kockás sikló lehetett. Megfigyelte a térképen a környék vizes élőhelyeit, a Rác bányától kezdve a Sóstóig és vizsgálta annak lehetőségét, hogy mit is kereshet egy sikló a nyárfákon, és hogy fel tud-e mászni egyáltalán? Nem talált más megoldást, minthogy egy madár csőréből pottyanhatott ki a sikló. Közben szakembereket, karosszériást és autószerelőt is keresett. Az egyik azt mondta, a sikló már régen messze jár, mert van annyi lyuk, amin kifér, míg a másik szaki azt állította, hogy az utastér szinte hermetikusan zárt, szóval csukott ajtók esetén a kijutás lehetetlen.

Megkérdeztük, hogy mi történt a következő napokban?

-Egyenlőre nincs jele, nincs nyoma az állatnak, de azért azóta egy kicsit óvatosabban vezetek, és persze lehet, hogy már réges-régen kiment, de közben meg félő, hogy visszajön a pedálok közül, amikor vezetek. Olyan vélemény is volt, hogy a szőnyeg alatt van, valahol a puhább részeken beágyazódva. Nincs ennek szakirodalma, se fórum bejegyzések, sőt még facebookos okoskodások sincsenek, pedig vannak hasonló helyzetek. Olyat is hallottam, hogy valakinek a kormány előtt, a műszerfal tetején napozott a szélvédő alatt a kígyó, de ott kijött a rendőrnő, felvette a kesztyűt, megfogta és vége lett. mondta az azóta szinte szakértővé vált autótulajdonos.

Az ugye egészen más szituáció, hiszen akkor ott van az ember szeme előtt. Ha egyeseknek félelmetes is, legalább meg lehet fogni. De ez nem hagyott nyomot a fehérlisztben, így az is lehet, hogy azóta is ott lapul a hidegvérű potyautas az autóban.