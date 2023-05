Az éneklés természetes örömforrás, ami születéstől, sőt már azelőtt is kísér minket – erre élő példa a Zámolyi Eszter és az általa alapított Martonvásári Kismamakórus. Az immáron vidéki kisvárosban élő édesanya kiskorától kezdve a zenének él, kvázi családi örökség és ezt szerette volna átadni, másokkal is megosztani új otthonában, Martonon is, így jött a kórus ötlete. Azt hiszem az ilyen emberre mondják; Istenadta tehetség!

A Martonvásári Kismamakórus koncertje magával ragadó volt.

Fotó: Kecskés Zoltán

– Amióta megszületett a kisfiúnk és kiköltöztünk Budapestről, az életem átalakult, sok zenei tevékenységről le kellett mondanom, de nagyon hiányzott a közösségi éneklés. Azon gondolkoztam, hogyan és kikkel tudnám ezt visszahozni, így hát kiírtam a facebookra, a kismama csoportba, hogy kórust szeretnék alapítani, a többi már történelem. A kórus által nem csupán énekeseket, hanem közösséget is kaptam. Összefoglalva azt mondhatnám, hogy a Martonvásári Kismamakórus az élethelyzetünkre adott művészeti válasz – nyilatkozta a feol.hu-nak Zámolyi Eszter a kórus alapítója és zeneszerzője a BBK rendezvényudvarán a koncertet követően. Majd a játszósarok felé vette az irányt kisfiához, Marcihoz, ahol újabb népdal-feldolgozással örvendeztette meg a zöld szőnyegen játszó lurkókat, akik a Kulturális Egyesületnek és a BBK-nak köszönhetően kipróbálhatták a legújabb játékokat is. Valamennyi korosztály megtalálhatta a kedvére valót, a pöttyös labdától, az építőkockán át, egészen a bevásárló- és babakocsiig.

Akik pedig egy jó fokhagymás, sajtos, tejfölös lángosra vágytak, megtehették. Mondanunk sem kell, elképesztően jó volt, akár csak a délelőtt nagyszerű programokkal, ahol még az ebédhez friss hozzávalókat is begyűjthettünk.