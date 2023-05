Késésben voltam. Magamra kaptam egy szép ruhát és sebes léptekkel igyekeztem a faluház bejárása felé. Énekszó szűrődött ki a teremből, de nem altató, hanem valami egészen más. A helyiségbe belépve mintegy száz nyugdíjas énekelte fennhangon a szépkorúak himnuszát: „Elszaladtak az évek felettünk, / Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk. Felnevelve gyermeket, családot / Nyugdíjasként éljük a világot." – hangzik az ismert strófa. Ünnep volt kérem, méghozzá nem is akármilyen ünnep: 30 éves lett a váli Őszidő Nyugdíjas Klub! És ahogy azt kell, meg is adták a módját.

Versekkel, dalokkal és táncos produkciókkal ünnepeltek a szépkorú váliak a bicskei kistérség tagjaival. Összesen tíz település nyugdíjas klubja képviseltette magát. Voltak, akik a szomszédos falvakból, Tabajdról és Kajászóról érkeztek, de jöttek szép számmal Bicske környékéről is. A terem zsúfolásig megtelt csinosan felöltözött hölgyekkel és urakkal. Mint megtudtuk, ez már egy évek óta élő, szép és kedves hagyomány, hogy a közeli kistérség tagjai alkalomadtán, főleg jeles alkalmakkor, évfordulókkor együtt mulatoznak, örömködnek.

Fehér Józsefné, a váli Őszidő Nyugdíjas Klub elnöke és Mihálovics Istvánné konferáló szerepben.

Fotó: KZ

A dalos és kacagtató pillanatok előtt azonban komoly témákról is szó esett. A klubvezető Fehér Józsefné a jelenlévőkkel együtt megemlékezett az elhunyt tagtársakról, az alapítóról, Manci néniről, aki anno három évtizeddel ezelőtt biciklivel járta a falut, hogy kortársait meginvitálva egy olyan közösséget hozzon létre, melynek tagjai számíthatnak egymásra nyugalmazottként is. Így születhetett meg a váli Őszidő Nyugdíjas Klub, ami azóta is fennáll és egy igazi örömforrás a tagjainak.

Az ünnepi alkalom vendége volt Bechtold Tamás polgármester is, aki beszédében az idős korosztály tagjait és azt a közösséget méltatta, amit az elmúlt évtizedben felépítettek. Kiemelte, hogy szeret ebben a társaságban lenni, mert érzi a feléje áradó önzetlen szeretet.

Megtelt a faluhoz nagyterme.

Fotó: KZ

Én, a terem egyik szegletében tátott szájjal hallgattam a szép gondolatokat, miközben az asztalnál ülő szépkorúakat figyelve azon morfondíroztam, hogy „Uramatyám nekik milyen jó!", hiszen megélik a találkozások örömét, szemben a mai fiatalokkal, akik gyakran az online térben ragadnak. Bár a nyugdíjasokon telik ugyan az idő, de istenigazából mégsem öregszenek, hiszen ők azt a korosztályt képviselik, akik szeretnek személyesen együtt lenni, közös élményeket szerezni, és egy ilyen rendezvényen örömmel és érdeklődőn hallgatják meg, nézik meg, majd tapsolják meg csillogó szemekkel társaik produkcióit. Jó volt ott lenni és megélni ezeket a pillanatokat, ahogy azt is, amikor Bíbor Néptánccsoport hat tagja (három pár) népviseletbe öltözve mutatták meg a néptánc nyelvén az ajándékozás örömét.