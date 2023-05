A kosarakkal és vágóeszközökkel felszerelt felnőttek mellett bőven akadtak gyerekek is. Mit lehetett találni a bodajk feletti részen? – Útifűféléket, kakukkfüvet, zsályaféléket, cickafarkat, bodzát, akácot, de gyűjthető még a csipkerózsa szirma és biztosan lesz csalán és ürömfélék – mondta a túra elején Lencsés Rita, aki azt is hozzátette, Bodajk szoborpark feletti része nagyon gazdag a gyógynövényekben, a mező arrafelé még érintetlen, ráadásul kaszálás előtt áll.

A gyógynövénytúrák egyik nagy előnye, hogy a szakértő nem csak megmutatja a résztvevőknek a növényeket, amelyekből mindenki kedvére gyűjthet is, de természetesen a felhasználásukról, a gyógyhatásukról is mesél. Mire jó pl. a cickafark?

Az első tavaszi túrákon mindig sokan vannak, akár 50-60 fő is össze szokott jönni, később aztán általában az ideális 20-30 fő között van a jelentkezők száma, akik között akadnak régi és új arcok is. – Mi évek óta járunk a túrákra a feleségemmel. Amikor elkezdtük, egyetlen gyógynövényt sem ismertünk, most viszont, ha elmegyünk valahová, azonnal észrevesszük a növények között a különféle gyógynövényeket. A túrákon tanultakat hasznosítjuk, rendszeresen készítünk szörpöket, teákat, tinktúrákat, sőt krémeket is. Egyáltalán nem bonyolult megcsinálni őket. Persze nem mindegyiket lehet a túrákon elsajátítani, de Rita csinál úgynevezett workshopokat is, ahol a gyakorlatban mindjárt ki is próbáljuk a tanultakat – mesélte az egyik házaspár.

– Érdemes ugyanarra a területre az év különböző szakában is visszatérni, mert évszaktól függően változik a gyógynövényállomány. Ilyenkor májusban más növényeket lehet szedni, mint kora tavasszal, illetve aztán majd ősszel – mondta még indulás előtt Lencsés Rita.

A gyógynövényszakértő legközelebb előadásra várja az érdeklődőket, amelynek fő témája a hormonrendszer gyógynövényekkel történő támogatása lesz. Mit fogyasszunk, ha pajzsmirigyünk hibásan működik? Lehet-e a női ciklust teákkal rendezni, vagy miként lehet kezelni a változókori tüneteket? Hogyan lehet harmonizálni gyógynövényekkel a hasnyálmirigy működését? Mit, mikor, mivel és hogyan érdemes használni akár kiegészítő terápiaként, akár megelőzésre? Az előadás június 1-jén 16 órakor kezdődik a Fekete Sas Patikamúzeumban.