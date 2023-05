Lapozom az ötkötetes Magyar Néprajzi Lexikon negyedik könyvét, a P betűnél a Pünkösdöt futom át. Persze hogy fent van az interneten is, de én nagyon szeretem a könyvet. Is. És mit nem tudunk Pünkösdről? Az én koromban ugyan már mindent, főként, hogy ez a szenvedélyem. De csakugyan, a dőlt betűs szavakat csak röviden átfutom, s a vallási tematikát elő sem veszem az én édes Jézusomról, a szívem mélyén úgyis ott rejtezik. Hol elfeledkezem róla, hol átölelném őt véresen, fájdalmasan, s már ettől is erőt kapok… Most a húsvéti feltámadás után vagyunk ötven nappal, a regula szerint. A Szentlélek leszállt az apostolokra. Rég volt, hát az apostolok helyett mi várjuk őt…

Milyen különös édes magyar (?) szó is ez a pünkösd… Pünkösdi király- és királyné-, királykisasszony-választások, szent kutak vizében mosdás, termésvarázslás, szerelmi ráolvasások, adománygyűjtés, se szeri, se száma a pünkösdhöz kapcsolódó szokásoknak. Az óvodások és a néprajzosok, a néptáncosok és a népzenészek annyit őriznek belőle! Sok? Mi sok? A varázslók, mágusok, sárkányok, tökösök, csontvázasok, füstölősök egyre nagyobb teret hódítanak errefelé is, a felét esetleg tartsuk meg. A mieinket. Nem prédikálok, mindenki azt csinál, amit akar. De van saját választék emelkedettségben, jelképekben és csintalankodásban is, hogy finoman fogalmazzak. Szerelem és szenvedély nélkül nincs május. Jut az öregebbjének is. Csók a pirosodó gyümölcsökkel csábító májusi cseresznyefa alatt, a harsogó tücsökzenében.

A házunk előtt vén mogyorófa magasodik, nagyjából kétszáz éves. Pünkösdre borul dús levélzetbe, későn hajt ki. Bátor harkálypár fut rajta fel s alá, hajnalban nem ritkán a kopogásukra ébredek a nyitott ablaknál. Nem félnek, megszoktak minket, mi pedig csodáljuk őket. A sünöket, a bámészkodó őzlányokat és a barcogó bakokat, a felettünk keringő héját, az okvetetlenkedő kisebb madarakat, a kamrában fészket rakó rozsdafarkút. Nem minden esztendőben van ilyen tobzódás. Hát, persze, a sok eső! Beszippantom a májust. A Pünkösd magához ölel. Mindig kapok valami szépet, Akkor is, ha már nem várnám.