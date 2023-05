A diáktanács elnöke a mai fiatalok mozgás és sportigényéről is beszélt.

A két sportrendezvényünk alapján elmondható, hogy a diákok még most is szeretek sportolni. A foci az, ami talán a legnagyobb figyelmet kap, de a másik három sportágban is vannak jelentkező csoportok és nézők. Van olyan csapat, aki egyik sportágban kiesett, de azonnal regisztrált egy másikon, hogy sportolhasson. Nagy öröm ez a fogadtatás nekünk, ugyanis a vírushelyzet után nehéz volt mozgósítani a diákságot. Sokat kellett tenni annak érdekében, hogy ne otthon üljenek, hanem mozduljanak, de szerencsére egészen jól sikerült, mondta az elnök.

A délután tartott eredményhirdetés során minden kategóriában volt első három helyezett. A jutalom oklevél, érem és egyeseknek érem volt, túl a nap örömein. A korcsoportokat úgy alakították kis, hogy az egyikben felső tagozatos általános Iskolás tanulók, a másodikban a 9-10 évfolyam tartozott és végül külön csoportot alkottak a 11-12 évfolyamos diákoknak. Voltak fiú meg lány csapatos meccsek is, de nem voltak ritkák a vegyes meccsek sem.