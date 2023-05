Ha azt mondom Sárbogárd városa, és ha azt mondom Runbogárd Futócsapat... Milyen érzések kavarodnak bennetek ezeknek a szavaknak a hallatán? Mintegy 8 hónappal ezelőtt városi kitüntetésben is részesültetek.

– Megtisztelő volt számunkra, hogy Sárbogárd Városa elismeri a munkánkat, ezért továbbra is a korábbi évekhez képest megszokott lendülettel csaptunk bele az idei RunBogárd Futóverseny szervezésébe. Mindenképpen szeretnénk öregbíteni az eddigi hagyományt és az idén is igyekszünk az egész családot megmozgató, színvonalas rendezvényt szervezni. Jó látni, ahogy a verseny alatt kicsik-nagyok egyaránt szurkolnak a résztvevőknek és reméljük, hogy az idén még több futót és természetesen szurkolót is üdvözölhetünk városunkban.

Először egy kicsit szervezői szempontból kérdeznélek titeket. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy városi futóverseny szervezésekor?

– A szervezési feladatok nagyon összetettek, sokrétűek. Hónapokkal a rendezvény előtt a különféle szolgáltatásokra árajánlatokat kell kérni, ilyen például az időmérés, rajtszámok, érem, speaker.

Megtalálni a helyszínt, ahol megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésre. A kiadások ismeretében költségvetést készítünk, hiszen az előbbieken kívül frissítéssel, a helyezettek ajándékairól, az érmekről és a rajtcsomagokról, kiszolgáló személyzetről is gondoskodni kell. A rendezvényt kísérő programokról még folyik az egyeztetés, de a tavalyi habpartinak nagyon nagy sikere volt.

A tavalyi habparti mindent vitt, idén pedig jön a folytatás!

Forrás: Egyesület

És ha már szóba került: Elindult a nevezés a VI. Runbogárdra. Milyen távokban várjátok az érdeklődőket? Mit kapnak a legjobbak?

– Május 1-vel elindult a regisztráció, a nevezők 3-7-14-21 km-en mérettethetik meg magukat, illetve lesz 7 km-es gyalogtúra táv is. A gyermekeknek, illetve a futással csak most ismerkedőknek az 1 km-es úgynevezett mosolyfutamot ajánljuk. Természetesen a gyerekekkel szülők, testvérek, nagyszülők is futhatnak. Minden távon indulónak egyedi befutóérmet adunk (1 km-es táv esetében csak a 14 év alattiaknak), illetve a nagyobb távok 1-3. helyezettjeinek az érmen kívül ajándékcsomagot is adunk.

Összekovácsolja a közösséget a rendezvény. Mosolygós arcokból eddig sem volt hiány.

Forrás: Egyesület

Készültök-e esetleg valami olyannal, ami még az eddigi öt kiírásban nem volt?

– Tavalyi évben indítottunk első alkalommal 7 km-en gyalogtúrát. Mindenkinek ajánljuk, aki szereti a mozgást, azonban bármilyen okból nem tud futni. Az útvonal megegyezik a futók útvonalával. Ők is, mint mindegyik résztvevő, természetesen érmet is fognak kapni. Másik újdonság pedig, ami szintén a tavalyi évben debütált, hogy a 7-14-21 km-es távok fordítója a Szentmiklósi Borkedvelők Egyesületének pincéinél lesz, a frissítést ők biztosítják, ahol a hagyományos frissítésen kívül zsíros kenyérrel és fröccsel egészítettek ki.

Szerintetek mitől kivételesen jó egy futóverseny és miben különbözik a Runbogárd más megmérettetésektől? Úgy is kérdezhetném, miben rejlik a Runbogárd sikere?

– Véleményünk szerint egy futóverseny nem „csak” a futóktól lesz sikeres. Sikeres lesz a kiszolgáló személyzettől, azoknak az embereknek az áldozatos munkájától, akik szabadidejüket nem sajnálva ott vannak és segítik a versenyünk lebonyolítását, a rajtszámosztástól, az útvonalbiztosításon át, a frissítőpontok biztosításáig. Azoktól lesz sikeres, akik bármilyen formában segítik a rendezvény megvalósítását. Azoktól a családoktól, hozzátartozóktól, akik ott szurkolnak a futóknak és azoktól a lakosoktól, akik kijönnek akár a versenyközpontba vagy az útvonal szélén állnak és buzdítják a sportolókat, és megtisztelik a rendezvényünket a jelenlétükkel.

Mit üzennétek azoknak, akik kacérkodnak a gondolattal, hogy elinduljanak, de úgy érzik, hogy nem állnak készen. Addig még azért bőven van idő felkészülni...

– Igen, addig még bőven van idő arra, hogy a futással kacérkodók fel tudjanak készülni a rövidebb távok teljesítésére. A testmozgást sosem késő elkezdeni, akár a 7 km-es gyalogtúrával.