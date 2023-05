– Évekkel ezelőtt ismerkedtem meg a papírszínházzal egy továbbképzésen, nagyon tetszett ez a kreatív, fejlesztő módszer, mely lehetőséget ad arra, hogy egy-egy mesét sokoldalúan adjunk át a kicsiknek. Más szakmai képzésen azt tanultam meg, hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni, hogyan mesél más könyvtáros kolléga – kezdi beszélgetésünket Kalincsákné. Mint mondta, a fakeretben mozgatható nagy méretű lapok segítségével a mesélő, a gyerekekkel szembefordulva, a lapok mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai hatásával igazi színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást.

„A foglalkozások előtt sokat gyakoroltam és az életkori sajátosságokat figyelembe vettem."

– Tavaly sikerült beszerezni a Tolnai u. Tagkönyvtárba papírszínházat mesékkel együtt, a kézikönyvet végig olvastam, mely nagyon jó módszertani ötleteket ad több foglalkozásra – folytatta – Első alkalommal óvodásoknak tartottam papírszínházas foglalkozást, akkor érzékeltem, mennyire látványos élményt lehet adni a kicsiknek. Szerencsére annyira jól sikerült, egy hónapra rá, a minap is újra elővehettem az eszközt és élménnyel ajándékozhattam meg lurkókat. A keddi papírszínház foglalkozásra a Kossuth Lajos Általános Iskola 2. osztályos tanulói érkeztek – számolt be lelkesen, majd a részletekre is kitért:

Papírszínház, mint pedagógiai eszköz.

Fotó: KZ

– Egy kis ráhangolódásként: Kányádi Sándor: Alma, alma piros alma c. dalt hallgattuk és énekeltük közösen, utána susogtunk, mint szél, hajlongtunk le- és fel. Elmeséltem: Hogyan került csillag az almába? mesét, nyújtózkodtunk, ágaskodtunk. A mese végén közösen megbeszéltük, miről szólt a história. Ezt követően erőpróbára került sor: elképzeltük közösen, hogy a szél egyre nagyobb erővel próbál bennünket megmozdítani, kibillent bennünket az egyensúlyunkból. Utána az egyik kisfiú volt a képzeletbeli fa, fogtam a kezét, én voltam a szél, a gyerekek közben utánozták a szél hangját. A kisfiúnak mondtam, legyél erős, én is a magam erejével próbáltam rángatni, cibálni, mint a mesében. Mind a ketten erősek voltunk, éreztem, ahogy a fiú nagyon próbálkozik, mind a ketten küzdöttünk. Mivel ők nagyobbak, mint az elsősök, ezért ez az erőpróba volt az a pont, amikor megértették a mese lényegét, hogy küzdeni kell, hogy megerősödjünk.