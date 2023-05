Frissek az emlékek. Az időre nem lehetett panasz és a programokra? Milyen tapasztalatokkal zártátok az idei Előszállási falunapokat?

– Úgy érzem, hogy mi, a szervezők, segítőink és a szereplők szívünket-lelkünket beletettük ebbe a pár napba. Mindenki annyit és úgy mazsolázott a kínálatból, ahogy és amennyit akart.

Ha valaki jól akarta érezni magát, akkor az jól is érezte. Mindenesetre úgy érzem, hogy egy jól sikerült falunapot tudhatunk a magunk mögött és méltóképpen ünnepeltük meg Előszállás önálló községgé válásának 95. évfordulóját.

Már a kezdés sem volt akármilyen, az utózöngék igencsak pozitívak. Elég csak a közösségi oldal reakcijit néznünk.

– Valóban! Bemelegítésként szerdán, a „mínusz egyedik” napon az Árpád Fejedelem Általános Iskola színjátszó szakkörösei Farkasné Kovács Katalin vezetésével Fazekas Mihály műve alapján készült Ludas Matyi című színpadi játékot mutatta be nagy sikerrel. (A vezető fotón a színjátszó szakkörösök).

Csütörtökön, a „nulladik” napon volt a Szeretem Előszállást vetélkedő, ahol 6 csapat mérte össze tudását és bebizonyosodott, hogy igenis mindenki nagyon szereti Előszállást. A jó hangulat garantált volt a lelkes csapatok láttán. A műsorvezető: mindenki Bandi bácsija (Gajdó András nyugdíjas magyartanár, aki a teremben ülők szinte mindegyikét tanította, a fiatalabbaknak a szüleit és aki már 83 éves) már hetek óta erre a napra készült. Sok-sok érdekes feladatot hozott nekünk Előszállással kapcsolatban. Már a csapatok nevének kiválasztása sem lehetett más Bandi bácsi kérésére, csakis Előszállással kapcsolatos. Voltak egyszerűbb és tippelős feladatok: például hány szállás végű település van az országban; hány olyan szállás végű település van, amelyik férfi névvel kezdődik; fel kellett sorolni 3 előszállási férfi vagy 3 előszállási híres színész, sportoló stb nevét; filmcímeket, ami Előszálláson forgattak. A végeredmény igen szoros lett, ami azt bizonyítja, hogy itt mindenki szereti Előszállást!

Fotón a győztes, Kukhegyes csapata.

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

Helyezések:

1. Kukhegyes

2. Virághegy

3. Róbertvölgy

4. Kelemenpuszta

5. Bíbic

6. Kerekes

Aztán jött a pénteki nap, díjakkal, elismerésekkel...

– A nyitó esten műsort adott a Patakparti Óvoda Süni csoportja, az Árpád Fejedelem Általános Iskola hiphop tánccsoportja és a néptáncosok. Két díjátadó is volt: 200 évvel ezelőtt 1823. január 1-jén született Petőfi Sándor. A Petőfi emlékév kapcsán könyvtárunk egy rajzpályázatot hirdetett általános iskolás, középiskolás és felnőtt kategóriában. Kategóriánként 5 Petőfi vers volt megadva amiből szabadon választott technikai eszközökkel készült rajzokat vártunk. Összesen 45 rajzot kaptam. A helyezettek oklevelet, könyvet és csokit kaptak. Aki pedig nem ért el helyezést, egy emléklapot és csokit. A rajzokból nyílt kiállítás a művelődési ház előtérben megtekinthető június 12-éig. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, csak hosszas tanácskozás után tudták a következő döntést meghozni (zárójelben a vers, amit rajzoltak):

Alsó tagozatosok közül:

• Különdíj: Nagy Sándor 4. osztályos tanuló (Anyám tyúkja)

• 3. helyezett lett: Marton Máté Martin 2. osztályos tanuló (Anyám tyúkja)

• 2. helyezett: Hajdara Hanna Eufrozina 2. osztályos tanuló (Anyám tyúkja)

• 1. helyezett: Egri Laura 4. osztályos tanuló (Itt van az ősz, itt van újra)

A rajzpályázat díjazottjai.

Fotó: Tábiné Nyúl gabriella

Felső tagozatosok közül:

• Különdíj:Török Antónia 6. osztályos tanuló (Arany Lacinak)

• 3. helyezést ért el: Madár Boróka 6. osztályos tanuló (Az Alföld)

• 2. helyezett lett: Farkas Kata 6. osztályos tanuló (Az Alföld)

• 1. helyezést ért el: Boza Emese (7. osztályos tanuló, aki Sáregeresről küldte be a pályázatát) (Anyám tyúkja)

Középiskolás kategóriában nem érkezett be pályázat és a felnőttek kategóriájában is csak:

• Szirbek Nelli (Kiskunság)



Ha jól tudom az Előszállásért emlékérmet és a Díszpolgári címet is átadták

– Minden évben a Szállás Napok megnyitó estjén adjuk át az Előszállásért emlékérmet és a Díszpolgári címet. Az idén 2 emlékérmet adtunk át, díszpolgári cím nem került kiosztásra. Az Előszállásért emlékéremre a képviselő testület javaslatokat kért az előszállási lakosoktól. Közülük lett kiválasztva, hogy ki kaphatja meg az elismerést. Feltétele, hogy az illető példaértékű munkásságával sokat tevékenykedjen a faluért. Mráz Jánosné Zsuzsa néni, aki kisgyermek korában került Előszállásra nevelőszülőkhöz, és tőlük tanulhatta meg a föld szeretetét, a helyi közösség erejét, az egymáson és egymásnak történő történő segítés művészetét, amit egész életében képviselt és képvisel ma is nyugdíjasként is. Volt brigádvezető, sokan őriznek vele szép emlékeket nyári címezésekről, kelt hajnalok hajnalán, hogy makulátlan tisztaságú orvosi, fogorvosi rendelő várhassa a betegeket a rendelési idő kezdetére, de a nevelőotthonos gyerekek is szívesen emlékeznek rá. A Rozmaring Nyugdíjas Klub tagjaként szinte minden rendezvényen mondott verset (könyv segítsége nélkül, fejből!) vagy énekelt. Aktív tagja volt Bandi bácsi Színitanodájának: szerepet vállalt A Fülemüle és A bajusz című színdarabokban is.

Előszállásért emlékérmet kapott Mráz Jánosné Zsuzsa és Bognár Márk.

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

A másik díjazott Bognár Márk fiatal kora ellenére aktív mozgatórugója Előszállás életének. 2017-től az Előszállás Sportegyesület elnökségi tagjainak segítségével kezdte fejleszteni a megszűnés szélén álló egyesületet. Ennek eredményeként mára a sportegyesület a megyében és megyén kívül is pozitív példaként szolgál az utánpótlás korú fiatalokkal való foglalkozás terén, éppúgy, mint az infrastrukturális eredmények kapcsán. Szemmel is látható, hogy megújult a focipálya és környéke: a terület új kerítést kapott, az öltözőt felújították és bővítették. A műsor végén egy állófogadásra hívtuk vendégeinket, ahol felvágásra került a Sarokház Cukrászda jóvoltából készült torta is. Ezzel még nem ért véget a nap, hisz este 20 órától volt egy RockBOX koncert, 22 órától pedig a Szamaras zenekar húzta hajnalig a talpalávalót.

Aztán jött a szombat megannyi programmal

– Igen, szombaton is az önfeledt szórakozásé volt a főszerep. Ahogy ilyenkor lenni szokott, már kora délelőttől illatfelhő lengte be a parkot: baráti társaságok vidám beszélgetése és nevetése volt hallható. Mindeközben a színpadon is zajlott az élet: 10 órától Rosta Géza már énekelt, játszott a gyerekekkel. De vendégünk volt Kiss Barnabás Dunaújváros hangja felfedezettje; Honey Jeans Band; Balássy Betti és Varga Feri; Bujdosó András és zenekara. Az egészségügyi szűréseken is sok volt az érdeklődő, a csillámtetkó és a hajfonat készítő sátornál is sor kígyózott egész nap.

Az est fénypontja a Lobbanáspont tűzzsonglőrök voltak, akik látványos bemutatóval örvendeztettek meg bennünket. Minden a terveink szerint alakult, bár az időjárással csak 99 %-ban vagyok elégedett, ugyanis péntek éjjel és szombat este is egy-egy futó záporral ijesztgetett bennünket. De elég volt egy-egy dühös pillantás az ég felé és a felhő ahogy jött, pillanatok alatt el is tűnt.

Nyári tervek?

– A könyvtárban még egyszer összejönnek a versbarátok június 6-án, hogy megemlékezzünk Trianonról, a nemzeti összetartozás napjáról, de utána nyári szünetre megyünk, hogy aztán majd ősszel újult erővel vághassunk neki a további programoknak.