Horváthné Gogán Jolán elnök asszony nagy örömmel számolt be a feol.hu-nak a nem mindennapi szavazásról, melynek célja az volt, hogy megmutassák, nem veszett ki még Szilason a hagyománya a májusfa állításnak. Mint mondta, a legtöbb szavazatot (817 like-ot) a Kutasi család gyűjtötte be, jutalmul pedig már részt is vettek a fotózáson, amelyet Nagyné Bodnár Zsuzsanna ajánlott fel. Jövőre pedig jön a folytatás!

Hatalmas volt az érdeklődés a szavazáson. A képen látható májusfa több mint 800 like-ot kapott.

Forrás: A család