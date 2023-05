– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a kiadós esőzések után egy napsütéses szombaton rendezhettük meg a Kálozi Majálist – kezdte beszélgetésünket Karácsony András – A Faluház szakkörei, foglalkozásai mellett az óvoda is készült kézműves programokkal. A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával megvalósuló szakkörök záró kiállítására is sor került. Itt a hímzők, bútorfestők, és a vesszőfonók munkáiból láthattunk érdekességeket – tette hozzá, majd a további programokra és a fellépőkre is kitért.

36 kiló lisztből sütöttek mennyi lángost a kilátogatóknak.

Fotó: Karácsony András

– A gyereknek volt még óriás kirakó, légvár, kis kőrhinta is. A sportot kedvelőknek lehetőség volt jógázni, aerobikozni, de a kangoo-t is ki lehetett próbálni, na meg persze kispályás foci is volt helyi és számos vidéki csapattal. Szerepeltek még a Kálozi Őszikék Nyugdíjas Egyesület tagjai, Horváth Györgyi, valamint a szenior táncosok is és lovaskocsikázás is. S hogy ne maradjunk éhen, lelkes önkéntesek 200 főre főztek babgulyást és 36 kiló lisztből sütöttek lángost, és mindezt ingyen osztották ki a rendezvényre látogatók közt. De volt mini ufo játék, kistraktoros kisvonat, tűzoltó autó és rendőrautó is. Az estét bál és diszkó zárta.