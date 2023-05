Fátyolfelhős égbolt alatt ébredtek szerda reggel a Fejér megyeiek. Sokan ezúttal is az időjárás rosszindulatú szeszélyére gondoltak, hogy már megint esni fog. Reméljük, ezúttal azonban csak részben lesz igazuk a borúlátóknak. Emlékeznek még, hogy milyen jó is volt a mögöttünk hagyott hétvége? Juhééé! – kiállthattunk fel örömünkben, amikor az esős napok után végre ismételten előkerültek a kismotorok, rollerek és a biciklik is, sőt önfeledt játszótéri futkározásoknak, bújócskáknak és mászókázásoknak is szem- és fültanúi lehettünk. Van még egy jó hírem: ha lehet hinni a meteorológusoknak, a pünkösdi hosszú hétvégére ismét előbújik a Nap és akár a Velencei-tó körbetekerésével, akár a Vál-völgyi Zsúr semmihez sem fogható forgatagában kiereszthetjük a gőzt és kikapcsolódhatunk.