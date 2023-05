Mindig úgy gondoltam, hogy minden embertől tanulhatunk valamit, ha értő figyelemmel fordulunk felé. Találkozhatunk olyanokkal, akik megmutatják milyenek lehetnénk, de vannak olyanok is, akik épp ellenpéldával szolgálnak. Akárhogy is legyen, a legtöbb esetben gazdagodhatunk emberi kapcsolataink által. Példának okáért, a rokonság erre nagyon jó táptalaj. Bár javarészben a családi rendezvényeken, én csak függöny mögül lesem az eseményeket, mégis rengeteg értéket látok egy-egy pillantásban, megnyilvánulásban. Sokat ünneplünk, most például egy hatvanéves házassági évfordulót, ami nem elég, hogy már magában is egy kuriózum, még különlegesebbé teszi az, ha elképzeljük, mennyi szeretet, tisztelet és alázat kell ahhoz, hogy ennyi ideig kitartson az ember a másik mellett.