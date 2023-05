Újabb év repült el... annyi minden történt... rengeteg fájdalmas, elhullajtott könnycsepp, de szerencsére még több felhőtlen nevetés. Ebben az évben hihetetlen embereket ismertem meg és izgalmas, új dolgokat tanultam. Mindig elkeserít, hogy közeleg a "megint egy évvel öregebb lettél" nap, de most végre rájöttem, hogy akár örülhetek is neki, hiszen minden évvel újabb és újabb tapasztalatokat szerzek, hogy a világ igenis szép, nap mint nap találkozhatok a természet csodáival, gyönyörködhetek a napfelkeltében, a csendesen szemerkélő eső illatában, megtapasztalhatom az emberek kedvességét, akár a boltban, akár az orvosnál, akár egy barát által, aki felvidít, mikor a legnagyobb szükség van rá. És minden áldott nap megéri felkelni, mert tudom, hogy valami jó is vár rám. És így lesz ez ma is...