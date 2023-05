„Itt a Magyar Televízió egyes stúdiója. A következő negyven percben önök az Elmebajnokságának adását látják" - sokaknak még ismerősen hangozhat ez mondat, ami nem is csoda, hiszen Egri János vetélkedője óriási népszerűségnek örvendett, volt időszak, amikor több millióan követték az adást.

Ebből kiindulva azt is mondhatnánk, hogy az Arany János Művelődési Ház és Alap önkormányzata által létrehozott esemény is eleve sikerre született. Ahogy a felhívásban is olvasható: „Várjuk csapatok, baráti társaságok, családok, ismerősök, szomszédok jelentkezését, akik megmérettetnék magukat az alapi Kvíz esten! Jelentkezni május 11-ig üzenetben vagy a [email protected] e-mail címen lehetséges.

Ahogy a kiírásban olvasható, a verseny során maximum 4 fős csapatoknak kell feleletválasztós kérdésekre helyes választ adniuk. A kérdéseket egy több fős csapat állítja össze, és a különböző feladványok szinte minden alapvető témakört érintenek, legyen szó általános műveltségről, történelmi érdekességekről, vagy akár logikai feladványokról. Egy biztos, az egyedi kérdésköröket tartalmazó kvízjátékban a kreatív gondolkodásotokra is szükségetek lesz. A verseny ingyenes, viszont a részvételt előzetes regisztrációhoz kötött.