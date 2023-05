Mint megtudtuk, az író a szomszédos Daruszentmiklóson lakik a családjával, foglakozását tekintve pedig Baracson jegyző, és egyébként is egy sokoldalú személyiség. Foglalkozott már solymászattal, amatőr rádiós, asztrofotós, és ezek csak a különlegesebb hobbijai, most pedig íróként mutatkozik majd meg az előszállási könyvtárban. A találkozón pedig magából a regényből is kap ízelítőt a közönség és egy kis meglepetéssel is készül Horváth Zsolt. A szervezők mindenkit szeretettel várnak kedden, 17 órától a Balatoni út 37. szám alatti található épületben.