– Idén is pályáztunk az Édes Száj programra, amit a Magyar Élelmiszerbank Egyesület írt ki. 196 gyermekre kaptunk, közel két millió forintos támogatás, amely gyermeknapon kerül kiosztásra jövőhét pénteken az intézményi programon – mondta portálunknak. Hozzátette azt is, hogy a támogatásból egy olyan élelmiszercsomagot tudnak összeállítani, amiben az édességen kívül üdítő és játék is van. Zárásként kiemelte azt is, hogy a csomagok kiosztása mellett fellépnek a mazsorett táncosaik is.