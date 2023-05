A programoknak a Hősök tere ad otthont, amely telis-tele van gyerekprogramokkal, ami nem is csoda, így május utolsó hétvégéjén. A tökéletes kikapcsolódás mellett egyszersmind a baráti társaságok találkozásának helyszíne is lehet május 27-e, ahol már kora délelőttől meseolvasás, gyerekszínház és -koncert is várja a családokat a színházteremben. Ki ne szeretné a Hófehérke, vagy éppen a Lúdas Matyi történetét.

A programfüzetre rápillantva, azért a gyerekek mellett igyekeztek a szervezők a egész családnak kedvezni a programokkal, így a teljesség igénye nélkül a következők sorakoznak fel: Panic Crew Hiphop bemutató, Ten Dance műsora, de a bohócok és bűvészek is a színpadra lépnek. Aztán a kora estét a Sárréti Csókavirág Néptáncegyüttes (17 óra) produkciója nyitja meg, érkezik még a CTRL5 (18 óra), a Sárbogárdi Fúvószenekar (19 óra), de bemutatkozik hazai közönség előtt is a TenDance és a Boka Boogie Band kooperációja (20 óra), akik már néhány héttel ezelőtt az agárdi fesztivál közönségét is megtáncoltatták.