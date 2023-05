Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András köszönetét fejezte ki a Richter Gedeon Nyrt. felé, hogy immár harmadszor is Székesfehérvárra érkeztek, egyúttal pedig jelezte, szívesen fogadnák negyedik alkalommal is a nagyszabású szűrőprogramot. Úgy fogalmazott, csak úgy, mint most, a következő alkalommal is megduplázza az önkormányzat a cég által felajánlott támogatási alapot. – Azt gondolom, három nagyon fontos célja van ennek a rendezvénynek. Az egyik, hogy az egyén tehet a saját egészségéért, a másik, hogy ezt úgy teheti meg, hogy a szűrővizsgálatokon való részvétellel segíti a város és az agglomeráció egyik legfontosabb intézményét. A harmadik pedig, hogy közösséget is formál, egy város pedig a közösségről szól – emelte ki a városvezető.

Kozma Róbert a Richter Gedeon Nyrt. belföldi értékesítési és marketing igazgatója kiemelte, mindenki nagy erővel készült a mai nap megvalósítására, köztük a Szent György Kórház dolgozói is, akik szakemberként vesznek részt a szűrővizsgálatok lebonyolításában, az ismeretterjesztő előadásokban.

A vizsgálatok, köztük a prosztataszűrés, a csontritkulásszűrés – csontsűrűségmérés, a koleszterinszint- és vérnyomásmérés, az érszűkület-vizsgálat, a bőr- és körömgombaszűrés, valamint a neuropátiaszűrés cukorbetegeknek jelenleg is, várhatóan körülbelül 17:00 óráig zajlik. Késő délután pedig majd az is kiderül, pontosan mekkora összeg gyűlt össze a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató kórház javára. Erről természetesen portálunkon is beszámolunk majd.