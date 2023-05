A Műhely című kulturális folyóirat több mint ötven éve létezik, ebből pedig harmincnál is több éven keresztül Villányi László költő volt a főszerkesztője. Tőle vette át a vezetést 2020-ban Horváth Nóra filozófus, művészeti író, aki mellett Horváth-Márjánovics Diána vezeti a kritika rovatot, Takács Nándor pedig a szépirodalmi rovatért felel. A lap különleges, szemet gyönyörködtető dizájnja Kurcsics László grafikusművésznek köszönhető, aki évtizedek óta tervezi a Műhely arculatát.

A szerkesztőséget Székesfehérváron, a Vörösmarty Mihály Könyvár olvasótermében Horváth Nóra és Takács Nándor képviselte, akiket a Nyitott könyvek irodalmi beszélgetéssorozat két házigazdája, Bokros Judit és Gellén-Miklós Gábor hívott meg, hogy kitekintés jelleggel bemutassák a Tánc című különszámot, valamint magát a folyóiratot. Az apropót az adta – tudhatta meg a közönség a szervezőktől –, hogy a Táncban több székesfehérvári, illetve Fejérből származó szerző szerepel. Köztük maguk a házigazdák, akik az est során fel is olvasták verseiket.

A tartalmas diskurzus alapvetően a Műhely folyóiratról, a hozzá való kapcsolódásról szólt személyes élmények alapján. Miután Horváth Nóra elmondta, miként lett kritika- és tanulmányíróból a Műhely szerkesztője, majd főszerkesztő-helyettese, végül főszerkesztője, Takács Nándor – aki móri származású – is visszaemlékezett az első publikálásokra, valamint arra, hogyan vette át aztán a szerkesztői feladatokat. A beszélgetés harmadik vendége – a negyedik, Ádám Tamás költő végül egészségügyi okok miatt nem tudott megjelenni – Simek Valéria bakonycsernyei költő volt. Ő is felolvasta a Táncban megjelent versét, majd elmesélte, miként kezdett Villányi László idejében publikálni a lapban, s hogyan élte meg a szerkesztőség átalakulását.

A beszélgetésen természetesen szó esett magáról a táncról, az ahhoz való viszonyulásról is. Kiderült, hogy ki az, aki szó szerint táncos lábú, és ki az, aki inkább elméletben közelíti meg ezt a mozgásformát. Horváth Nóra elmondta: mivel szakterülete a tánc, és filozófusként évek óta foglalkozik vele, ezért pontosan tudja, hogy nem csupán a gyakorlati megközelítés lehetséges. A folyóirat, a különszám is jó bizonyíték arra, hogy nagyon is lehet írni a táncról. A verseken, prózákon keresztül érzelmeket lehet feltárni, de a tanulmányok, táncelméleti írások is segítenek közelebb kerülni mind magunkhoz, mind a tánc történetéhez, különféle fajtáihoz, valamint a tánc és más művészeti ágak kapcsolódását is nyomon követhetjük.

Az esten elhangzott több szöveg a különszámból, amelyeket Ács Tamás színművész adott elő.

Továbbá vetítés során láthattuk a különszám gazdag képanyagát, amelyben a fotók mellett sok képzőművészeti alkotás szerepel, a folyóirat tehetséggondozó programjának is köszönhetően. A Tánc című kiadvány elkészülésébe ugyanis bevonták a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola diákjait is.

Zárásként a szervezők elmondták: a Nyitott könyvek folytatódik: legközelebb, június 14-én egy bencés szerzetes, író lesz a vendég.