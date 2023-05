A bejelentés során az elnöki irodában Molnár Krisztián megyei elnök, Törő Gábor országgyűlési képviselő és Dinnyés Ferenc, a székesfehérvári Noé hegyi Szent István borrend nagymestere fogadta a sajtó képviselőit.

-A magyar ember a bort a nemzeti kultúra részének tekinti, és azt gondolom, hogy a hétköznapi magyar élethez a jó borok mindenképpen hozzátartoznak. A mai nappal egy reményeim szerint hagyományteremtő rendezvénysorozatot és versenyt indítunk el. Fejér megye, többször hangoztattuk, büszke lehet a természeti adottságaira, természetesen egyéb előnyös adottságain túl. Mindenképpen ki kell, hogy emeljük környezeti szépségek között azt, hogy a megyének vannak olyan részei, ami a szőlészeti és borászati kultúrának fontos színhelyei. Akár a Móri, akár az Etyek Budai borvidéket vesszük alapul, értékes borok készülnek és nem mellesleg annak az örömteli folyamatnak vagyunk tanúi, hogy a hagyományos borfajtákon túl, mint például a Móri Ezerjó, immáron a különleges borfajták, illetve szőlőfajták megjelennek a szőlőtermesztésben is, egyre szebb sikereket érve el Fejér számára több országos versenyen, ahol a bor és pezsgő kategóriában is kiválóan szerepelt a vármegye. Viszont volt egy nagy hiátus, amin most fogunk változtatni, mondta Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Hivatalosan Fejér Vármegye Bora soha nem létezett eddig és a megyei vezetők, a székesfehérvári Noé hegyi Szent István és a velencei Szent Benedictus Borlovagrenddel ezen szeretnének változtatni. Ez azt jelenti, hogy versenyt hirdetnek Fejér vármegye helyi borai és pezsgői számára, méghozzá egy minőségi versenyt, melyben különböző kategóriákban lesznek díjazások. A rozé, a fehér és a vörösbor kategórián túl a pezsgőket is díjazzák, méghozzá értékes különdíjakkal. Ugyanezen a versenyen lesz egy olyan díj, amiből minden évben csak egy bor kaphat, ez pedig a Fejér Vármegye Bora. Ez egy olyan cím, amit, ha valaki elnyer, akkor egy éven át használhatja és mindeközben Fejér vármegye vállalja, hogy hivatalos borának tekinti az eredményes bort, így a rendezvényein is ez fogja megjeleníteni, felszolgálni, ajándékba adni akár a nemzetközi delegációk részére, akár a megye napon a vendégeknek a díjazottaknak.

Ez a borverseny a hagyományos versenyek borába illeszkedik be, ezért ugyanúgy bíráljuk el a borokat, ahogy azt a többi verseny esetében megszokhattuk, de egy külön plusz bírálattal ki fogjuk emelni a fajtánkénti kategóriagyőztest, illetve a vármegye borát. A verseny annyiban még újdonság, hogy felgyorsítottuk a nevezési lehetőségeket, elektronikusan lehet nevezni, ezáltal pontosabb adatokat kapunk, így az előkészítés is precízebben megy majd és maga a bírálat is tabletek bevonásával fog történni. Emiatt az eredmény azonnal rendelkezésre áll, az elnökök rögtön látják, hogy hogyan áll az adott tétel, mondta el a részleteket Dinnyés Ferenc nagymester.

Az új rendszerrel megvalósított bírálat, vagyis a verseny május 11-én lesz a székesfehérvári KÖFÉM Kultúrházban. A mintákat május 9-ig lehet leadni a négy gyűjtőterület leadási pontjainak egyikén, vagyis vagy Kápolnásnyéken, vagy Székesfehérváron, de gyűjtőpontokat alakítanak ki, a hegyközségek bevonásával, Móron és Etyeken is.

Jómagam most voltam Móron a Szent György Heti Vigasságok keretében tartott móri borversenyen, ahol 190 tételt szerepelt, kizárólag a Móri borvidékről. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy ne csak a termelés a borkészítés részét ismerjék meg a gazdák, hanem azt a promóciót is, amivel hírnevet tudnak szerezni a boraiknak. Szerintem ez a borverseny kiváló lehetőség mert el lehet nyerni ezt az új díjat, de mindenki nyer, aki részt vesz rajta, mert reklám szempontjából sem egy utolsó, hiszen a névhasználat azt jelenti, hogy a vármegye legkiválóbb boraiként szerepelhetnek a sajtóban és persze külön kis embléma kerülhet majd a palackokra, mondta Törő Gábor országgyűlési képviselő, aki felajánlotta, hogy a Mórról versenyre indulók nevezési díját ő fizeti.

Mint megtudtuk, külön kistermelői és nagyobb pincészetek és borászatok kategória nem lesz, hiszen erre a szervezők szerint azok fognak nevezni, akik bíznak abban, hogy el is tudják érni ezt a címet és hogy el tudják látni a győzelem esetén a vármegyét a borral, így minimum 400 palackkal kell rendelkezni. A nevezési díj 2000 forint csupán, és három palackot kell vinni mintánként, ugyanakkor a benevezhető minták számát nem korlátozzák. Ez egy rangos elismerés lesz és innentől kezdve az a cél, hogy minden évben megtalálják a vármegye borát, méghozzá olyan ítészek bevonásával, akik hazai és nemzetközi viszonylatban is a legmagasabb fokú szaktekintélynek számítanak.