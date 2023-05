Kétségtelen, hogy az egyik leghíresebb és legkedveltebb növények egyike, persze nem véletlenül. Nagykarácsonyban még 2020-ban volt az első alkalom arra, hogy a nagyközönség is beléphetett a körülbelül négyezer négyzetméter nagyságú lila levendulaföldre.

– Lépésenként alakult ki a most látható környezet – emlékezett vissza a kezdetekre Boni Linda – A levendulával kezdtünk, először azt ültettük el a területen, majd a házra is egyre nagyobb figyelmet fordítottunk. Visszakapta a régi formáját, kialakítottunk egy gangot. Az épületben egy fotószoba kapott helyet, mert tudtuk, láttuk, hogy sokan szeretnek fényképezni, fényképeszkedni – meséli Linda, majd az idei év nyitására is kitért.

Idén is kapható lesz a ,,világhírű,, levendulás limonádé!

– Június 10-én szedd magad akcióval nyit a tündérkert. A fotószobák és a levendulás fotózások mellett hétvégente lovas fotózásra is lesz lehetőség. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd az emuk világával, nosztalgiázhatnak a múltidéző bemutató szobában és természetesen idén is kapható lesz a ,,világhírű,, levendulás limonádénk (nevet). Idén már az Élmények Erdeje is látogatható, ami a levendulás felé vezető erdős részen található, ahol akár sétálsz, akár alkotsz valamit, garantáltan jól fogod érezni magad. A szomszédos faluban pedig egzotikus állatkert található. Várunk mindenkit szeretettel! – zárta gondolatait.

Vezető képünk illusztráció!