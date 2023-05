Az elmúlt három évben különösen hangsúlyos jelenség, de régebben is jellemző volt a Velencei-tónál az árvaszúnyogok felhőszerű rajzása. Nem csípnek, nem bántanak senkit, mégis kizökkentik a szabadban tevékenykedő embereket a komfortzónájukból. Felhőszerűen rajzanak, a fűben, bokrokon, fákon pihennek, de fő ismérvük, hogy a vizes élőhelyek környékén találhatóak meg – mondta el a feol.hu megkeresésére egy helyi szakember, aki szerint jelenlétük azt mutatja, hogy a tápláléklánc működik, hiszen halak, kétéltűek számára jelentenek fontos táplálékot. A víz hőfokának emelkedése lehet annak hátterében, hogy most májusban ismét megjelentek.

Tavaly már foglalkoztunk részletesen a témával, akkor Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnöke így fogalmazott: „Megjelenésük, elszaporodásuk a tó tisztaságának, egészségének a jele”. De ennél is fontosabb a megjelenésük, ugyanis kirepülésükkor jelentős mennyiségű szerves anyagtól tehermentesítik a tavat. De ha még ez sem lenne elég, a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás is megfogalmazta több, a témával foglalkozó jelentésében: „Az árvaszúnyogok gyérítése tehát természetvédelmi szempontból nem elfogadható (biológiai módszerekkel nem is megvalósítható), azon túl értelmetlen is, hiszen, mivel emberi vérrel nem táplálkoznak – zavaró jelenlétükön túl – képtelenek bárminemű közegészségügyi vagy egyéb humán ártalom kialakítására”.

Az árvaszúnyogok tehát valóban egy árva léleknek sem ártanak, ellenben a Velencei-tó fontos „tartozékai”. Aki szereti a Velencei-tavat, az bizony velük együtt kell, hogy elfogadja azt.