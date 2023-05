Egyik héten Erkel Színház és Sissi, másik héten már a Princess Tánc-Sport Egyesület és a tanítványok. Hogy bírod ezt a kettős terhelést?

– Ha most a jelen élethelyzetemre gondolok, arra nagyon büszke vagyok, hogy nagyon kiegyensúlyozott az életem. Egyszerűen nagyon szeretem azt, amit csinálok, így ez számomra nem terhelés, sőt, egy olyan dolog, amit alig bírok abbahagyni. Tény, hogy hétből hét napot megyek, hol itt, hol ott tűnök fel, de én ezt élvezem és az eredmények viszonozzák a fáradozásaimat. A kiegyensúlyozottság titka egyszerű: szívvel-lélekkel csinálom!

Rátérve a tanítványodra. Ács Flóra nem juttat eszedbe véletlenül egy barna hajú és kék szemű kislányt?

– Flóra nagyon szép sikereket ér el! 5 éves kora óra tancol nálam és az anyukája keresett meg azzal hogy rengeteg energiája van az úszás az ovi a légtorna és a tánc mellett. Elmondták, hogy ők szeretnék ezt komolyan venni, így megkérdezték, milyen lehetőségek vannak?! Így jött az, hogy magán órákra jár hozzánk és teljesít szépen Flóra. Nagyon okos kislány és ezért is lehet vele szépen dolgozni. Minden meg van benne, ami kell, hogy sikeresen legyen! Ilyen szinten elengedhetetlen a fegyelem, figyelem, testtudat és az önbizalom. Fiatal kora ellenére még nem érzi a súlyát, hogy mekkora eredményt is ért el a zágrábi nemzetközi versenyen, de pár év múlva beérik és még jobb lehet. Magamból kiindulva pedig hamarabb éretté fog válni és készen áll az élet feladataira ez által. Erre is tanít a Tánc, ezért is köszönhetek neki sok mindent! Aki ezt ténylegesen szeretné csinálni egy teljesen más életét teremt magának.

Tudom, hogy nagyon az elején vagytok. De te is és Radnai Zoli is a szárnyai alá vettétek. Meddig juthat el Flóra?

– Flóra ahogy idősebb lesz és tudatosul benne az, hogy mit szeretne folytatni és mibe szeretne több energiát fektetni úgy bárhova elérhet. Színházi darabokba, bajnokságokra, világ körüli turnéra. Ez még a jövő zenéje. Mindenben mellette állunk és segítünk céljai elérésében, de természetesen csak a második sorból, hiszen a szülei azok akik fogják a kezét a sikerekhez vezető úton, mi csak segítünk benne.

És ha már a tánccsoportod szóba került: Hol láthatnak titeket a Fejér megyeiek a nyáron?

– Nyáron az intenzív tánchét után a magán órák nyara lesz a fókuszban, ahol bárki jelentkezhet aki szeretne fejlődni vagy tanulni az alapoktól kezdve. Mind ez Enyingen. A június 24-i évzáró tánckavalkáddal lezárjuk az évet, azaz szünetre megyünk kicsit, fellépéseket továbbra is vállalunk, illetve készülőben van egy fesztivál, melyben szerepet vállalunk, de ez egyelőre még legyen meglepetés. Várunk szeretettel mindenkit az év záró gálánkra Enying cifrakertjében, ahol megtekinthetik tehetségeink szorgalmát és munkáját.