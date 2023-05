Az intézmény szakembere szerint a vérrög a madár ujjainál állt meg, ezzel elzárva előlük a vérellátást. A használhatatlan, de sok kellemetlenséget okozó végtagot a madár csipkedni kezdte, ami nem segített a helyzetén – ahogyan az sem, hogy a sérült terület is nagy kiterjedésű és ödémás volt, "baljós, fekete foltokkal tarkítva".

A tollas lábának megmentésére nem volt esély, ezért Berkényi Tamás az amputáció mellett döntött – írták meg a kórház közösségi oldalán. Öröm az ürömben, hogy a testrész az operáció alatt nem okozott több bonyodalmat, valamint, hogy az énekesmadarak jól boldogulnak egy lábon is. Ezzel a beavatkozással pedig megmenthető volt a seregély élete. Mi több, a szárnyas már túl van a kritikus időszakon, az utókezeléseken és a sebe szinte teljesen be is gyógyult. S hogy jobban érzi magát, már a kedve is mutatja, hiszen mint a bejegyzésben írták: újra szívesen ad "koncerteket", amelyek – hangutánzó madár lévén – főleg ugatásból, emberi köhögésből és ajtónyikorgásból állnak.