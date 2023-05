A Szent László terem középén egy asztal húzódik végig. Itt állította ki a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Székesfehérvári Helyi Csoportja azokat a növényeket, amik bár szúrósan zárkózottak, mégis pompás, harsány színű virágokkal hirdetik szépségüket. Amik érinthetetlennek tűnőek, ám ennek ellenére ehető gyümölcsöket érlelnek, és amikre elsőre mindig úgy gondolunk, hogy a sivatagok növénye, pedig mínusz 50 Celsius fokot is elviselő, Ázsiában őshonos, télálló fajták is vannak közöttük.

A kaktuszkiállítás és vásár pénteken délben nyitott és egészen vasárnapig látogatható a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Székesfehérvári Helyi Csoportja szervezésében. A fehérváriak képviselőjétől megkérdeztük, hogy mennyi és hányféle kaktuszt, illetve pozsgást vonultatnak fel a kiállításon, és hogy miért szeretik ennyire az emberek ezeket a szúrós lényeket?

-Vannak itt pozsgások és persze vannak a kaktuszok is. Előbbiek a levelükben tárolják a vizet, míg utóbbiak a tüskések, vagyis maguk a kaktuszok, Mindenki és miatt szereti ezeket a növényeket, de meg is van erre minden okuk, hiszen szépek önmagukban is, amikor virágzanak, akkor különösen. Itt most több száz kaktusz van, sok fajta és sok faj és mindegyikkel érdemes foglalkozni, hiszen megfelelő körülmények között mind virágzik. Tartásuk különleges szaktudást nem igényel, csak egy alapszabály van, és az az, hogy ne locsoljuk túl, vagyis nem szabad túlszeretni, fogalmazott Birkás Erika, az országos egyesület helyi csoportjának titkára.

A kiállításon egy közel negyven éves kaktusz is szerepelt, ami két éve virágzott először, de ez nem ritka, hiszen ideje engedi, ugyanis sok kaktuszfajta akár 100 évig is elél. A virágzást jó esetben beporzás, majd megtermékenyülés követi és nem ritka az sem, hogy ehető, édeskés ízű termésekkel jutalmazzák a gondoskodást.

Mint kiderült, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Székesfehérvári Helyi Csoportja minden hónapban tart összejövetelt.

-Nyolc-tíz ember találkozik havonta és ott beszélgetés, tapasztalatcsere, filmvetítés leginkább a program. Két tagunknak, köztük Géza bácsinak is van Agárdon kaktuszkertje és ő szokott a virágzó kaktuszairól, egyéb növényekről, vagy éppen külföldi lapokban fellelhető kaktuszos képekről beszélni, mondta Birkás Erika.

A Szent László teremben a középső asztalon vannak kiállított darabok, ám a széleken megvásárolható példányok vannak, egyik másik valódi, virágzás előtt álló különlegesség, ami már csak a sokat késő napfényre vár. A több száz darabos kiállítás vasárnap délutánig látogatható.