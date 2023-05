Az érintett önkormányzatok tájékoztatása szerint Sukorón, Nadapon, Gárdonyban, Kápolnásnyéken és Velencén is május 23-án, azaz kedden este, napnyugta után lehet számítani földi szúnyoggyérítésre. Ezen a területen is Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szert, illetve Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátumot használnak, amely, a tájékoztatás szerint kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, semmi másra nem veszélyes. S noha hamar lebomlik, azért azt javasolják, a kertből vigyék be a játékokat, ételt, italt, evőeszközt, ruhákat beltérbe, s az ablakokat, ajtókat csukják be a „permetezés” idejére.