Mint mondta, az ország legismertebb orvosa kendőzetlenül, őszintén és nyíltan fogalmazza meg véleményét a magyarországi alkoholizmus és kábítószer függőségekről, illetve érdekes elemzéssel szolgál majd arról, hogy mi magunk mit tehetünk ezek, illetve az egyéb függőségek ellen, ami a jövőre nézve is fontos szereppel bírnak.

– Előadásai mindig érdekesek és figyelemfelkeltők. Nem véletlenül hívtuk meg ide Előszállásra. Olyan hétköznapi problémákra is felhívja a figyelmet, amire nem is gondolnánk. Az emberek a függőséget elsősorban az alkohollal, kábítószerrel, cigarettával vagy a szerencsejátékkal azonosítják, de léteznek más dolgok is, amiktől nehezen, vagy nem tudunk elszakadni. Reményeim szerint, ezek is bemutatásra kerülnek. Várunk mindenkit szeretettel, további információk a részvételről nálam kaphatók! – tette hozzá Makovics Dávid.

A méltán híres szakember néhány hónappal ezelőtt megfordult már vármegyénkben, akkor az agárdi Csuka csarnokban tartott előadást. Mindennapjaiból hozott személyes történeteivel és sajátos stílusával tette a fentebb is említett témákat, problémákat valahogyan emészthetővé és humorossá.