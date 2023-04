A Magyar Történelmi Vitézi Rend tagja Pápai Imréné Falusi Etelka, aki évtizedeken át nem gondolta, hogy lehetséges női ágon is viselni ezt a nemes címet. Abban a tudatban élt ugyanis hosszú időn át Etelka, hogy ezt a címet csak férfiak örökölhetik és vihetik tovább. Sokáig ez így is volt, ám ma már ott lóg otthona falán a névre szóló vitézi oklevél:

„Én mint a Vitézi Rend főkapitánya emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy a hadszíntereken, illetve a nemzet szabadságáért vívott harcokban VITÉZSÉGÉNEK és NEMZETI ÉRZÉSÉNEK kiváló tanúbizonyságot adó néhai vitéz Falusi István cs. és kir. őrvezető várományosát vitéz Falusi Etelka, Pápai Imréné úrhölgyet a Vitézi Szék javaslatára, miután a vitézi esküt letette 2022. október 8-án vitézzé avattam, és a Vitézi Rend tagjai sorába felvettem.”

Elérzékenyülve simogatja meg a falról leakasztott oklevelet Etelka - akit ma már nemzetes asszonynak illik szólítani - s elmeséli nagyapja, édesapja történetét.

- Nagyapám, aki 1896-ban született, harcolt az első világháborúban, s ő szerezte a vitézi címet. Édesapám is viselte, de erről nem lehetett beszélni, mert ugye ez volt az a bizonyos negyven év, amikor erről nem szólhattunk. Annyit tudunk, hogy édesapámat az 1938-as fehérvári millenniumi ünnepségen avatták vitézzé – nyúl vissza emlékeihez kápolnásnyéki otthonában az asszony, akinek mindig is fontosak voltak a családi gyökerek. Ezért is ment oda néhány évvel ezelőtt a pákozdi Katonai Emlékparkban azokhoz a vitézekhez, akikről tudta, hogy egyszer régen édesapja és nagyapja is közéjük tartozott.

- Tetszett a viseletük, komolyságuk, férjem biztatására pedig beszélgetésbe elegyedtem a székkapitánnyal. Így tudtuk meg, hogy én is lehetek vitéz, mint várományos, mivel apai nagyapám és édesapám is vitézek voltak. Úgy döntöttem hát, hogy belevágok a dokumentumok gyűjtésébe, melyek a családfa állításához kellettek. 2018 nyarára kitöltöttem valamennyi nyomtatványt: négy generáció születési anyakönyvi kivonatát, házasságleveleket, keresztleveleket szereztem be hozzájuk. Mindebben nagyon sokat segített, hogy édesanyám megőrizte a család iratait, a hiányzókat pedig az egyház segített beszerezni.

Komoly dokumentációs munka előzte tehát meg a vitézzé avatást: az iratok másolatát a székkapitány ellenőrizte, majd továbbította. A dokumentumokat elfogadták és az avatás idejét 2022. október 8-ára a Magyarok Nagyasszonya ünnepére tűzték ki, a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templomban.

- Nagyon szép ünnepség volt – mondja Etelka és ismét nagyon elérzékenyül. - A templom előtt gyülekeztünk, sorakoztunk, területi törzsszékek szerint. Én az észak-dunántúli törzszsék tagja vagyok. Bevonultunk, ülésrend szerint helyet foglaltunk, majd a koronaőrökkel bevonult a Szent Korona másolata, a cserkészek és törzskapitányok sorfala között orgonakísérettel. Az egyházi felekezetek képviselői köszöntötték az ünneplőket, majd ünnepélyesen letettük a vitézi esküt. Ezt követte az avatás!

Erről igy mesél a ma már vitézi rangú Etelka: - Az oltár előtt lévő imazsámolyra térdelve hallgattuk a főszéktartó úr avató szavait, miközben az avatópallóssal megérintette bal vállunkat. Közben egyházi zene szólt, ima, versek tették emelkedetté a szertartást. Az elöljáróim korábban elláttak irodalommal, amely a vitézi szék százéves történetét írja le, valamint a Vitézi Rend rendi kódexét is megkaptam, amely a rend alapvető dokumentumának számít.

Etelka azóta már vett is részt egyházi, hazafias ünnepségeken, ahol a Vitézi Rend tagjai díszőrséget állva emelik a rendezvények ünnepélyességét. - A tavalyi évben Gyermelyi Dalárda Férfikar közreműködésével meghitt megemlékezést tartottunk a híres székesfehérvári 17. Honvéd Gyalogezred és a Népfelkelő Gyalogezred tiszteletére. A műsorban a Nagy Háború időszakában keletkezett dalok hangzottak el zongorakísérettel, hegedűszóval, kapcsolódva az ezred harcainak helyszínéhez. De idén is lesz ünnep, melyen reszt veszünk: július 15-én, szombaton „Szent Istvánnal álljuk mindig a vártát” címmel lesz ünnepség Székesfehérváron, a Bartók Béla téren, mellyel célunk emlékezni és emlékeztetni a székesfehérváriakat a Magyar Királyi „Szent István” III. honvéd gyalogezred II. világháborúban való részvételére.