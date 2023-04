– A Magyar Költészet Napját Magyarországon, József Attila születésnapján, minden év április 11-én tartjuk meg. Idén, a húsvéti ünnepek miatt ez két részletben történt nálunk, itt a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtárban – kezdte beszélgetésünket az intézmény vezetője, majd a részletekre is kitért.

– Idén is csatlakoztunk a „Posztolj verset az utcára!" mozgalomhoz és április 11-én Posztolj verset Előszállás! címmel versekkel árasztottuk el a hirdetőoszlopokat, valódi üzenőfalakat, járdákat, és minden legálisan posztolható felületet. Kérésem volt, hogy lepjük meg egymást és magunkat valami igazán értékessel: a kedvenc verseinkkel. Nagy örömömre, néhány versszerető és költészetet ünnepelni vágyó csatlakozott a könyvtár kezdeményezéséhez és versekkel árasztottuk el Előszállás központját, utcáit. Igyekeztem olyan útvonalak mentén elhelyezni a verseket, ahol gyakrabban megfordulnak az emberek: gyógyszertár, vendéglő, boltok, buszmegállók, valamint az iskola közelében. Ennek eredményeként közel 30 helyen olvasható itt-ott oszlopokon, hirdetőtáblákon ismert vagy kevésbé ismert magyar költők egy-egy verse. Az akció remekül sikerült, a visszacsatolások pozitívak – tette hozzá.

Költeményekkel árasztották el a könyvtárban dolgozó munkatársak a település utcáit, mosolyt csalva ezzel a falubeliek arcára.

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

A feol.hu-nak nyilatkozva Tábiné Nyúl Gabriella kiemelte, akadt olyan falubeli, aki írt neki üzenetet vagy bejött a könyvtárba és gratulált, hogy milyen jó ötlet, tetszettek neki a versek. Sőt, akadt olyan lakó is, aki meg is kérte az intézményvezetőt, hogy egyet-kettőt nyomtasson ki neki, mert szeretné eltenni. De akadt olyan falubeli is, aki rátalált egy versre és ezután elmondása szerint körbesétálta a falut, hogy elolvashassa a többit is, amit megtalál. Tábiné Nyúl Gabriella megjegyezte: – Szívből örülök, hogy egy sikerült utcára vinnem a verseket, és hogy el is olvasták azokat. Úgy érzem valahol ez a kezdeményezés elérte a célját.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói aranyosabbnál aranyosabb, vidám versekkel lepték meg a hallgatóságot a könyvtári esten.

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

A Magyar Költészet Napja apropójából a második felvonásra április 18-án került sor. Ekkor a könyvtárban találkoztak a Versbarátok és egy kellemes estét tölthettünk el szép magyar költők verseit hallgatva. Mint megtudtuk, ez egy szép hagyomány újraélesztése volt ami a járvány előtt nagyon jól működött már, de a vírus keresztbe tett neki. Ez alkalomra az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói is eljöttek szép számmal erre az estre. 21 tanuló, akik az iskolában megtartott versmondó versenyen is részt vettek, vagy eredményesen szerepeltek aranyosabbnál aranyosabb, vidám versekkel lepték meg a hallgatóságot. Aranyosi Ervin: A kutya kérése (Horváth Emma Janka); Békés Márta: Hétfőn a hetes még nagy úr (Bazsik Maja); Kovács Barbara: A csacsi (Dániel Koppány); Varró Dániel: Andris is beszélget az állatokkal ( Kara Alex Zsombor) verseikkel mosolyt csaltak a jelen lévők arcára. Ezt követően a verses est második felében már komolyabb hangvételű költeményeket hallgathattak az érdeklődők az idősebb korosztálytól. Hallhatták például József Attila: Kései sirató (Bognár Jánosné); Petőfi Sándor: Fürdik a holdvilág az ég tengerében (Nyúl Andrásné); József Attila: Talán eltűnök hirtelen (Nyúl Mihály) költőink verseit is.

– Harminc verset hallhattunk az est folyamán Petőfi Sándor; Nagy László; Szabó Lőrinc; Aranyosi Ervin; Nemes Nagy Ágnes; Kányádi Sándor; Csokonai Vitéz Mihály; Békés Márta; Kovács Barbara; Varró Dániel; Mécs László; Dévényi Erika költőktől. Természetesen mint mindig az ilyen esteket, most is egy kis beszélgetéssel zártuk. A gyerekek a jól megérdemelt üdítőt és rágcsálni valót majszolgatták, miközben a felnőttek egy kis pohárka bor mellett beszélgettek pár szót.

Végül a könyvtárban látható aktualitásokról beszélt: – Áprilisban még látható Telegdi Ágnes írónő mackókiállítása is a könyvtárunkban. Ezen az esten is sok új barátja lett Bertalannak, a macinak. Külön öröm számomra, hogy 3 gyermek még be is iratkozott a könyvtárba annyira jól érezte magát. Szeretném megköszönni mindenkinek aki eljött, a szülőknek, hogy elhozták a kis versbarátokat, külön köszönet az iskola pedagógusainak, akik felkészítették a gyerekeket. És ahogy a mondás is tartja: Jövőre, veletek ugyanitt!