Velence is csatlakozott a "Te Szedd!" országos mozgalmához, melynek fő napja a városban most szombaton, azaz április 22-én lesz. A velencei polgármesteri hivatal előtt várják az önénteseket reggel 8 órakor. Előtte érdemes regisztrálni, illetve jelentkezni a [email protected] email címen, illetve a 06-22-589-426 telefonszámon. De a https://szelektalok.hu/teszedd/ oldalon is lehet jelentkezni az akcióra.