Villámrajt

– Márciusban kezdtük az idei versenyzést, ahol enyingi csapatunk a Magyar Látványtánc Sportszövetség kvalifikációján vett részt Budapesten. A csapat ezüst érmekkel utat tört magának a magyar bajnokságra – kezdte beszélgetésünket Tia, aki elmondta, ezt követően sem adták alább tanítványai:

– A veszprémi fesztivál, a Connector Dance Fest is remekül sikerült, ahonnan szintén ezüst minősítéssel tértünk haza. Fontos megemlíteni, hogy korcsoportjainkban vegyesen szerepelnek tagjaink, van akinek ez volt az első versenye, de vannak, akik több éve részt vesznek már ezeken a megmérettetéseken. A csapat azonban most először állt zsűri elé ebben a felállásban.

Ács Flóra 7 éves tanítványunk a ritmuscsapatok országos táncversenyén 3. helyezettként kvalifikált a Szlovákiában, Kassán megrendezett nemzetközi táncversenyre, ahol szintén kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Flóra latin show szóló kategóriában arany érmes lett az előző hétvégén. Ez hihetetlenül nagy szó, hiszen szólistaként idén debütált. A felkészítésben közreműködött Radnai Zoltán, a Tehetség Művészeti Iskola tánctanára is. Megemlíteném még Nagy Lillát is, aki szintén idén kezdte a szólót, ennek ellenére remekelt és ezüst minősítéseket szerzett a versenyeken. Ezúton is köszönjük a segítséget és nem utolsó sorban a támogatásokat Enying önkormányzatának és a szülőknek akik végig a gyerekek mögött állnak és segítik őket a siker felé.

Folytatódik a munka

Dudás Patrícia hozzátette, nagyszerű érzés átélni és átadni mind azt, amit ő is kapott versenyzőként kiskorában. Egyszerűen nagyon büszke a lányokra, hiszen tudja milyen sok munka van a teljesítmény mögött és mint mondja, még csupán a felénél járnak mindannak ami ebben a szezonban vár rájuk. Májusban vár rájuk Zágráb, illetve a magyar bajnokság, de emellett az évzáró enyingi tánckavalkád is szemük előtt lebeg, ahol idén is színes műsorral várják a vendégeket: – június 24-én 16.00 órától professzionális vendégtáncosokkal töltik meg Enying Cifra kertjét, majd 21.00 órától egy fantasztikus hangulatú bulival ünnepelik születésnapunkat. De még előtte tánchét, falunapok is várnak ránk.